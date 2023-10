Champions, conferenza Pioli Borussia-Milan: "Gara importante, ma non decisiva. Ecco perché i cori assordanti"

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la trasferta di Dortmund che vedrà il Milan sfidare il Borussia nella seconda giornata dei gironi di Champions

03-10-2023 19:34

Giorno di vigilia e di conferenza stampa in casa Milan, impegnato domani sera alle 21 al Signal Iduna Park nella seconda giornata del girone di Champions League contro il Borussia Dortmund. Affiancato da Malick Thiaw, Stefano Pioli non nasconde la voglia di tornare dalla Germania con i tre punti. Il tecnico non si sbilancia sulla formazione e sul possibile impiego di Adli e rivela l’importanza dei cori dei tifosi del Borussia diffusi dagli altoparlanti durante la rifinitura.

I cori dei tifosi del Borussia nella rifinitura

Ripreso il ritmo in campionato dopo il doloroso ko nel derby che avrebbe potuto lasciare strascichi importanti, il Milan cerca di iniziare a fare la voce grossa anche in Champions League. Dopo il risicato (per come si era messa) pareggio dell’esordio a San Siro con il Newcastle, il Diavolo arriva in Germania per affrontare un Dortmund ferito del 2-0 incassato in casa del Psg. La curiosità di giornata è quella dei cori assordanti dei tifosi del Borussia diffusi dagli altoparlanti nel corso della rifinitura. Una scelta che Pioli commenta così:

È un'idea nata guardando le loro partite in casa. Un modo per abituare i ragazzi all'ambiente che troveranno e per fargli capire che dovranno comunicare bene in campo… probabilmente, non sentiranno neanche la mia voce. Per noi sarà importante sapere che cosa ci aspetta domani in campo.

Pioli non pensa al pareggio

Pareggio risultato negativo?

Le gare vanno giocate con la mentalità giusta, andando in capo per vincere. Domani la gara sarà importante per lo sviluppo del girone, ma poi ci saranno ancora quattro gare e dodici punti in palio. Poi, ovvio, non siamo riusciti a vincere la prima a San Siro, loro hanno perso con il Psg, ma in casa non perdono da due anni. Sarà una gara difficile, ma ho tanta fiducia nelle nostre qualità e cercheremo di dare il massimo.

Il ruolo di Reijnders e Adli

In merito alla possibile formazione, Pioli non si sbilancia:

Ruolo di Reijnders? Dipenderà da che tipo mezzala vorrò utilizzare, se voglio una mezzala di inserimento, ci sarà forse più musa Musah, altrimenti Reijnders se cerco più il palleggio. Il nostro vertice basso deve palleggiare, costruire e darci una solidità difensiva intercettando palloni. Adli in panchina? Ma chi lo ha detto? Ho quattro centrocampisti: tre saranno in campo e uno sarà in panchina pronto a subentrare per ci sarà bisogno. Theo non al meglio nelle ultime? No, sta facendo bene. Domani dovrà essere bravo a posizionarsi in campo e sfruttare gli spazi. Pulisic? Domani giocherà la 50esima gara in Champions. È un giocatore esperto e ci darà una grossa mano e qualità.

Come far male al Borussia

Sul Borussia e sulle possibilità di pungere i neroverdi, il tecnico rossonero rivela:

Il Borussia gioca un calcio offensivo ok, ma che possano concedere qualcosa dipenderà anche da noi e dal nostro saper sfruttare gli spazi per andare ad attaccarli. Vittorie in campionato? Chiaro che aiutano a vincere e aumentano la fiducia, ma anche loro arrivano da tre vittorie consecutive in campionato. Dobbiamo prestare attenzione alle loro ripartenze e ad accorciare, perdendo pochi palloni. Però, dobbiamo anche essere bravi sfruttare gli spazi che lasciano inevitabilmente quando ripartono con cinque uomini.

Mentalità Milan

Infine, un accenno sulla mentalità con il Diavolo arriva al match: