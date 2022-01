Ultimo aggiornamento 21-01-2022 10:23

Prima l'annuncio del nuovo allenatore, poi la caccia agli uomini per alzare il livello della squadra : il Genoa sarebbe molto vicino a chiudere per due colpi, Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen e Roberto Piccoli dell'Atalanta.

Va o resta ? Indosserà la maglia della Fiorentina fino a fine stagione o cambierà subito squadra ? Il futuro di Dusan Vlahovic rimane un'incognita totale. , Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno ..., le parole di Barone a 'La Nazione, Noi, in ogni caso siamo a disposizione. Ma Vlahovic pare avere altre idee. In ogni caso, la filosofia di Barone e della Fiorentina è chiara : importanti tutti, imprescindibile nessuno.

La Fiorentina starebbe valutando la questione portiere. L'agente di Dragowski hanno fatto capire come il portiere voglia giocare e, in un club ancor più prestigioso. Si parla di un interesse nei confronti Cragno, estremo difensore in forza al Cagliari. Cragno ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

La Juventus non ha perso la speranza di arrivare a Dusan Vlahovic. Per convincere la Fiorentina, ci sarebbe una nuova super offerta sul tavolo Juventus, tutto su Vlahovic. L'obiettivo numero uno era e resta Dusan Vlahovic. la Juventus starebbe provando a trovare il modo per convincere il patron dei viola Rocco Commisso ad aprire alla cessione di Dusan Vlahovic. Un'offerta importante che si avvicinerebbe, a quanto la Fiorentina vorrebbe per Dusan Vlahovic, ovvero 60/80 milioni di euro.

Il futuro di Rudiger è ancora avvolto nel mistero. In scadenza di contratto con il Chelsea, secondo Marca, avrebbe le idee chiare : contratto da 55 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Tanti i club interessati. Chi gli offrirà l'ingaggio che pretende, diventerà la sua prossima squadra.

Tornato negativo al Covid-19, Ramsey è nuovamente a disposizione di Allegri ma la volontà del club bianconero è chiara : cessione in tempi rapidi, possibilmente a gennaio. Il Crystal Palace è sulle sue tracce da diverso tempo ma Ramsey punta a giocare in un top club della Premier League.

Cosa è successo ieri giovedì 20 gennaio 2022

