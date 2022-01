Ultimo aggiornamento 24-01-2022 12:19

La Salernitana prosegue nella sua opera di rafforzamento nel tentativo di evitare la retrocessione. La squadra campana ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Parma per il trasferimento a titolo temporaneo, del portiere classe 1991 Luigi Sepe.

Entrati nel vivo della sessione invernale di calciomercato , nonostante i pochi colpi in canna per le squadre di Serie A , le indiscrezioni e le trattative non mancano. Uno su tutti il famoso , indice di liquidità , , che sin dalla scorsa estate è entrato nel gergo di protagonisti ed appassionati soprattutto in ottica Lazio , con la squadra di Lotito bloccata dal rispetto dell'indicatore la scorsa sessione estiva e con Sarri che ne ha parlato con perplessità nelle ultime settimane.

Inzaghi si aspetta due regali in attacco per affrontare il tour de force tra campionato e coppe, sono due vecchie conoscenze

La Supercoppa italiana, vinta dall'Inter, segna un passaggio innegabile per la Juventus di Andrea Agnelli : si chiude l'era dell'egemonia bianconera e la rifondazione è inevitabile.

La coperta della Juventus è corta. Juventus a due facce : la difesa funzona, l'attacco piange. Mercato Juventus, Vlahovic dice no all'Arsenal. Vlahovic ha infatti rifiutato ancora una volta la corte dell ’ Arsenal, facendo sapere ai dirigenti della Fiorentina di prendere in considerazione solo il trasferimento alla Juventus come alternativa alla permanenza a Firenze fino allo svincolo previsto per il giugno 2023.

Antonio Conte guarda in Italia per la coda del mercato invernale 2022. Il Tottenham deve infatti sostituire Tanguy Ndmbele, infortunatosi e secondo quanto riportato dalla stampa inglese il tecnico salentino sarebbe pronto a puntare il proprio mirino sulla Fiorentina, dove milita Sofyane Amrabat.

Il Milan ha infatti deciso di abbandonare la trattativa con il Monaco per il riscatto di Pietro Pellegri. Lazetic era anche un obiettivo del Torino, Nikola, ex esterno del Toro, oltre che di Como, Modena e Genoa, ma il Milan ha bruciato tutti sul tempo. I granata si consoleranno con lo stesso Pellegri, che arriverà in prestito dal Monaco dopo essere tornato alla base dal Milan e a Torino ritroverà Ivan Juric, suo ex allenatore al Genoa, e il padre Marco, attuale team manager del club granata.

Cosa è successo ieri domenica 23 gennaio 2022

Maldini: "Vicini al rinnovo di Hernandez". Milan, Diaz in bilico: spunta un nuovo nome dal Real per la trequarti. Inter, Sensi chiede la cessione a Inzaghi: il punto sulla trattativa. Reynolds lascia la Roma in prestito: giocherà in Belgio. Milan, ore caldissime sul fronte mercato: la situazione dei rossoneri. Barone: “Vlahovic? Siamo aperti a tutto e vogliamo chiarezza”. Guardiola nel mirino dell'Olanda: tentativo nel 2023. Affanno Inter, Inzaghi chiede rinforzi: ma il mercato è in salita. Chi è il nuovo Vlahovic preso da Maldini,lo zio ha giocato 6 anni in A. Juventus, riflettori puntati su Cambiaso. Mercato Juventus: Dybala in stand-by, offerta per Bentancur.

Virgilio Sport