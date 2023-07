Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Lukaku, Carlos Augusto e Danso

Il ciclone Mbappé potrebbe avere effetti anche sul mercato della serie A. Non solo o non tanto per la (timida) richiesta di prestito dell’attaccante francese, ufficialmente formulata dall’ Inter, quanto per le ripercussioni provocate dall’eventuale interesse del PSG per alcuni grandi attaccanti che giocano in Italia . È il caso di Vlahovic , di Hojlund e di Osimhen: una pioggia di milioni potrebbe sommergere Juventus, Atalanta o Napoli . Intanto, Milan sempre attivissimo : vicini gli ingaggi di Chukwueze e Musah. Vediamo qual è il borsino delle trattative di calciomercato, aggiornato al 25 luglio.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Lukaku Kessie

David INTER Carlos Augusto

Sommer

Trubin Mbappé MILAN Chukwueze

Musah Calafiori

Rogerio Djaló

Scamacca NAPOLI Danso

Kilman

Coulibaly Karlsson

Samardzic ROMA Scamacca

Morata

Sanches LAZIO Ricci Hudson-Odoi Veerman ATALANTA Tourè Hien Holm FIORENTINA Sutalo Murillo Musso

Juventus, Vlahovic la chiave per Lukaku

La Juventus è impegnata in America e attende novità sul fronte Vlahovic. La cessione dell’attaccante serbo darebbe a Giuntoli la possibilità di piazzare l’affondo per Lukaku, che – come assicura l’informatissimo Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport – “vuole solo la Juve”. Sullo sfondo l’interessamento per un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Kessie. L’alternativa in attacco a Big Rom è David del Lille, che però costa praticamente uguale.

Mercato, colpi in arrivo per Milan e Inter

Molto attive le milanesi. L‘Inter, oltre ad avanzare la propria candidatura per un improbabile prestito di Mbappé, più concretamente è vicina all’ingaggio di Carlos Augusto dal Monza, il laterale che serviva a Inzaghi. Il Milan, che ha in pugno Chukwueze e Musah, sfoglia la margherita: uno tra Calafiori e Rogerio potrebbe essere l’esterno di scorta richiesto da Pioli, che attende il completamento di una rosa già profondamente rinnovata rispetto allo scorso campionato.

Napoli su Danso, la Roma insegue Scamacca

In attesa di eventuali affondi del Paris Saint-Germain per Osimhen, De Laurentiis sta valutando con calma i profili del sostituto di Kim, ceduto al Bayern Monaco. In cima alla lista c’è Danso, rivelazione dell’ultima Ligue 1 col Lens, che costa meno di Kilman, altro difensore seguito dal club azzurro. La Roma, invece, sembra essere tornata in vantaggio nella corsa a Scamacca, mentre la Lazio – incassato il no di Zielinski, pronto a rinnovare al ribasso col Napoli – ha virato con decisione su Ricci, metronomo del centrocampo del Torino.