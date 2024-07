Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Todibo, Pavlovic, Koopmeiners e Berardi

Le percentuali delle trattative che coinvolgono Juventus, Inter, Milan, Napoli e le altre big del prossimo campionato di Serie A: borsino di oggi 26 luglio 2024.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nessuna tregua olimpica in vista, il mercato va avanti senza soste tra indiscrezioni, rumors, voci impazzite e – ogni tanto – qualche affare che si chiude sul serio. A muoversi sono soprattutto le big, intenzionate a completare l’organico nei ruoli scoperti. Nei prossimi giorni potrebbero essere definiti diversi colpi attesi con ansia dai vari allenatori: Motta, Fonseca, Inzaghi, Conte e Di Francesco attendono nuove dai propri uomini mercato, anche perché all’inizio ufficiale della stagione non è che manchi poi tanto. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e altre big della serie A.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Todibo Koopmeiners Adeyemi INTER Ricardo Rodriguez Kiwior Gudmundsson MILAN Pavlovic Emerson Royal Samardzic NAPOLI Lukaku Brescianini David Neres ROMA Soulè Dovbyk En-Nesyri LAZIO Laurienté Fernandez-Pardo James Rodriguez ATALANTA O’Riley Oskarsson Caceres FIORENTINA Colpani Lovric Cajuste

Juventus: Todibo a un passo, sullo sfondo Koopmeiners

Tra le più attive negli ultimi giorni c’è senz’altro la Juventus, che grazie alle prossime cessioni di Soulé e Huijsen ha finalmente a disposizione i soldi necessari a nuovi acquisti. Il primo dovrebbe essere Todibo, il difensore centrale chiesto da Motta. La distanza col Nizza è diminuita, si può chiudere a stretto giro. Dopo aver sistemato il reparto arretrato, Giuntoli darà l’assalto al centrocampista. Il sogno è sempre Koopmeiners, nonostante le recenti e ripetute smentite di Percassi. L’Atalanta potrebbe ammorbidirsi di fronte a un consistente rilancio bianconero, ma serve un’altra cessione: Chiesa.

Milan, Pavlovic in chiusura: può arrivare Emerson Royal

Anche il Milan è vicino al suo colpo in difesa. Pavlovic, principale oggetto dei desideri rossoneri, è ormai a un passo. Principio d’intesa definito col Salisburgo e non è tutto: si avvicina al Diavolo pure Emerson Royal, terzino che non rientra più nei piani del Tottenham e che potrebbe accasarsi presto a Milanello. Gli obiettivi per il centrocampo restano invece Fofana (quasi preso nonostante qualche manovra di disturbo) e Samardzic. Capitolo Inter: Marotta ha già sistemato quasi tutte le pedine a tempo debito, Inzaghi insiste per un rinforzo in difesa e presto potrebbe essere accontentato con Ricardo Rodriguez, “usato sicuro” buono per tutte le occasioni.

Napoli, Osimhen sblocca Lukaku e Berardi: Roma, che colpi

Un altro tecnico in fremente attesa di rinforzi è Conte. Il problema del Napoli è noto: deve cedere Osimhen per dare impulso alle trattative già impostate. Con la cessione di Victor al Psg (che non arriva ai 130 milioni della clausola) si sbloccherebbero gli affari Lukaku, Brescianini, Gilmour e forse pure Berardi, che arriverebbe in sostituzione di Lindstrom, ceduto all’Everton. Novità in vista pure per Di Francesco alla Roma. Dopo Dahl e con Soulé sempre più vicino – anche fisicamente – a Trigoria, potrebbe arrivare un nuovo centravanti: l’ucraino Dovbyk, i cui agenti sono stati avvistati nella Capitale.