LIVE JUVENTUS - FIORENTINA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori10:26

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Juventus e Fiorentina, incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.10:26

Ultima partita dell'anno per le due squadre alla ricerca del risultato pieno per dare continuità, la Juventus, o allontanare un periodo negativo, la Fiorentina. I padroni di casa arrivano al match forti del rotondo successo di Parma ma distanti ora sette punti dalla vetta dopo la sentenza che ha accolto il ricorso del Napoli sul match mai giocato tra bianconeri e azzurri; la Fiorentina invece attraversa un momento molto complicato come dimostrano il diciasettesimo posto e i soli tre punti raccolti nelle ultime cinque uscite.20:37

Storia recente favorevole ai bianconeri che hanno raccolto un pareggio e quattro vittorie negli ultimi cinque confronti diretti, tra cui l'ultimo precedente giocato a Torino e terminato con un secco tre a zero marcato dalla doppietta di Ronaldo su rigore e la rete di De Ligt nel finale.20:38

Formazioni ufficiali e Juventus in campo col 4-4-2: Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey - Morata, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Danilo,Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Dybala, Da Graca.19:50

La Fiorentina si schiera col 3-5-2: Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Igor - Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi - Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terraciano, Quarta, Venuti, Barreca, Lirola, Pulgar, Saponara, Duncan, Bonaventura, Eysseric, Callejon, Kouame.20:49

Pirlo recupera Dybala per la panchina e conferma il tandem visto a Parma con Morata al fianco di Ronaldo; a centrocampo dentro il tanto atteso ex di giornata Chiesa che occuperà la fascia destra al posto di Kulusevski con Ramsey sul versante opposto e la coppia Mckennie-Bentancur a fare filtro e regia in mezzo. In difesa, davanti al rientrante Szczesny, spazio per Cuadrado a destra e turno di stop per Danilo.19:52

Difesa a tre per Prandelli che schiera Igor insieme a Milenkovic e Pezzella mentre nel robusto centrocampo a cinque alle spalle di Ribery e Vlahovic spazio per Caceres a destra, Borja Valero al centro coi confermati Amrabat e Castrovilli e Biraghi che si prende l'out di sinistra ai danni di Barreca.20:49

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor La Penna.20:36

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Juventus.20:47

3' GOL! Juventus-FIORENTINA 0-1! Rete di Vlahovic. Ribery verticalizza per Vlahovic che scappa in campo aperto e una volta in area supera Szczesny con un preciso tocco sotto mancino.



5' Calcio di punizione di Ronaldo che si infrange sulla barriera posta al limite dell'area. Rimane in possesso palla la Juventus.20:52

7' Pressione alta della Juventus, colpita a freddo dal gol viola ma aggressiva nella metà campo offensiva.20:55

9' Problemi per Chiesa che rimane a terra dolorante dopo un contrasto con Pezzella. Gioco interrotto dal signor La Penna.20:56

11' Vlahovic recupera palla sulla trequarti e allarga per Caceres che guadagna un corner. Sugli sviluppi batti e ribatti che per poco non favorisce Milenkovic.20:59

13' Pallino del gioco in mano ai ragazzi di Pirlo che però faticano ad occupare l'area di rigore viola.21:01

14' Vlahovic sradica palla dai piedi di Bonucci ma sbaglia il successivo appoggio per Amrabat già ben posizionato per la conclusione.21:04

17' Consulto al VAR per La Penna dopo un fallo di Cuadrado inizialmente sanzionato col cartellino giallo.21:06

18' La Penna cambia la prima decisione presa ed estrae il cartellino rosso per Cuadrado autore di un fallo in scivolata ai danni di Castrovilli.21:06

20' Sostituzione nella Juventus, entra Danilo ed esce Ramsey.21:07

21' Cambio tattico per Pirlo che ridisegna la sua linea difensiva a quattro. 4-4-1 per i bianconeri sotto di un gol e in inferiorità numerica.21:08

22' Cartellino giallo per Biraghi, autore di un intervento falloso ai danni di Chiesa.21:09

24' Cross dal fondo di Biraghi deviato in corner da Chiesa. Occupano l'area di rigore i saltatori di Prandelli.21:11

25' Azione caparbia di Milenkovic che ruba palla a Bentancur al limite dell'area bianconera, sugli sviluppi poi rimessa laterale viola e conclusione debole di Borja Valero che non inquadra la porta.21:12

26' Occasione Fiorentina! Caceres mette palla al centro per Castrovilli che calcia da ottima posizione ma trova la grande risposta di Szczesny a protezione del suo primo palo.21:14

28' Break centrale di Amrabat che pilota palla centralmente e allarga per Caceres contenuto in fallo laterale da Alex Sandro.21:16

30' Prova ad alzare il baricentro la Juventus anche se poi gli spazi che si aprono in ripartenza sembrano terreno fertile per una Fiorentina al momento in grande serata.21:17

32' Ribery invita Borja Valero al tiro dal limite dell'area, l'ex Inter però perde il tempo per la conclusione e preferisce ripartire.21:19

32' Spunto personale di Ronaldo che si libera di Milenkovic in area e calcia verso il primo palo. Sfera sull'esterno della rete.21:20

34' Gestione palla della Fiorentina che con pazienza cerca varchi tra le maglie della difesa bianconera.21:22

36' Errore di Milenkovic che sbaglia il retropassaggio per Dragowski costretto ad uscire dall'area per anticipare Ronaldo in scivolata. Lo stesso Milenkovic poi rimedia rubando palla a Morata.21:24

37' Ronaldo si libera di Borja Valero e calcia dai 20 metri, Dragowski è attento e devia in qualche modo.21:26