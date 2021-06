Euro 2020, girone di ferro spazzato via e i tifosi azzurri esultano

Dopo la Francia e il Portogallo, anche la Germania saluta Euro 2020 agli ottavi. A Wembley finisce 2-0 per l’Inghilterra, che si prende i quarti solo nel finale. Per lunghi tratti, la gara sulla carta tra le più interessanti del primo turno a eliminazione diretta, vive solo di folate e, sui social, i tifosi italiani dimostrano di non apprezzare. C’è chi chiede di rimandare in onda la gare di ieri sera e chi invoca pietà: “Dovesse finire 0-0, passiamo direttamente ai rigori, vi prego”, e ancora: “Inorridisco al pensiero che possano andare ai supplementari”.

Le due squadre non convincono i tifosi italiani: “Inghilterra di una mediocrità pari alla prosopopea. Germania mai vista così scarsa”, così come le due prime punte, Harry Kane e Timo Werner. Anche se è l’inglese ad attirare le maggiori critiche dei tifosi italiani: “Kane non ne prende una!” oppure: “Harry Kane imbarazzante! Come fa a costare 120M???????”.

Al 75′ arriva finalmente la rete di Raheem Sterling che rompe l’equilibrio sfruttando l’ottimo cross basso dalla sinistra di Luke Shaw, porta avanti la nazionale dei Tre Leoni e fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi italiani, che sperano in un finale più interessante. C’è chi scrive: “Ce l’hanno fatta, era ora”, “Finalmente“, “Era ora… adesso la partita si fa più interessante”. In molti poi scherzano sulla reazione pacata del principino George sugli spalti con papà William e mamma Kate: “George uno di noi. Si è palesemente svegliato di soprassalto al gol”.

Passano pochi minuti e, dopo l’errore di Goretzka che non inquadra la porta al termine di un veloce contropiede, a chiuderla è proprio il tanto criticato Harry Kane. Il neo entrato Jack Grealish buca ancora sulla sinistra e mette al centro un assist al bacio su cui si avventa il capitano inglese, che devia in rete di testa per il 2-0 che rende più tranquillo il finale per gli inglesi.

Acquisito il risultato, i tifosi azzurri possono dare il via allo sfottò contro i tedeschi. Qualcuno twitta: “Quindi nel giro di 2 giorni fatte fuori Francia e Germania? Non svegliatemi da questo sogno“, e un altro tifoso scrive: “e oggi tocca alla Germania…. Come sta girando bene questa ruota!”, “Come godo! Anche i crucchi vanno a casa!!”, “quella sensazione che dà vedere i tedeschi piangere: tu chiamale se vuoi…emozioni”. E in tanti preferiscono salutare nella lingua degli sconfitti: “Auf Wiedersehen“.

Al termine, poi, non mancano i commenti che rivelano tutta l’imprevedibilità del calcio: “Tutti all’inizio a parlare del girone della morte, dopo gli ottavi tutte e 3 le squadre sono state eliminate. Complimenti a tutti noi a sopravvalutare così facilmente le squadre”, “Ed il gruppo della morte, è morto: eliminate Francia, Germania e Portogallo“. E non manca chi predica calma: “Comunque sto giro c’è poco da godere, l’Inghilterra è molto più pericolosa della Germania, poi i tedeschi li abbiamo sempre battuti, erano una garanzia” e chi, invece, ci crede: “Guardando la partita, penso che l’Italia abbia buone possibilità di andare in finale“.

SPORTEVAI | 29-06-2021 20:20