Euro 2020: la Danimarca punta a passare il turno

In ogni competizione ci sono le probabili outsiders e la nazionale danese sembra una di queste: la squadra del ct Hjulmand è riuscita a centrare la qualificazione, al contrario di quanto era accaduto nel 2016, e nel gruppo B dovrà affrontare Belgio, Finlandia e Russia.

Mentre i Diavoli Rossi sembrano al di fuori dalla portata dei Danesi, le altre squadre potrebbero essere battibili e quindi la Danimarca punterà sicuramente a passare il turno, trascinata dal suo giocatore di maggior talento. Christian Eriksen, infatti, dopo un periodo buio in cui non giocava mai, ha convinto Antonio Conte a farlo giocare, ha appena vinto lo scudetto con l’Inter ed è risultato decisivo in più di un’occasione. Con lui e con altri giocatori di valore, quali Kjaer e Delaney, la Danimarca punterà al passaggio del turno.

Bilancio Gruppo D: P8 V4 P4 S0 GF23 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Christian Eriksen (5)

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1992)

UEFA EURO 2016: non qualificata

Commissario tecnico: Kasper Hjulmand

L’ex allenatore del Nordsjælland doveva prendere il posto di Åge Hareide dopo la fase finale ma è comunque subentrato in panchina a luglio 2020.

Giocatore chiave: Christian Eriksen

A un passo dalle 100 presenze, il 28enne è tra i migliori centrocampisti offensivi del mondo e, oltre a essere molto tecnico, detta i tempi nel centrocampo della Danimarca.

Osservato speciale: Mikkel Damsgaard

Damsgaard è un giocatore tecnicamente dotato con una grande visione di gioco e eccezionali capacità di rifinitura. A soli 20 anni, cerca di affermarsi all’estero – con la Sampdoria in Serie A – ed è un talento emergente anche in nazionale.

Lo sapevi?

La Danimarca non si era qualificata a EURO ’92 ma è stata ripescata a dieci giorni dall’inizio del torneo dopo l’esclusione della Jugoslavia.

Calendario Euro 2020

12-6 ore 18.00 Danimarca-Finlandia; 17-7 ore 18.00 Danimarca-Belgio; 21-6 ore 21.00 Russia-Danimarca

OMNISPORT | 31-05-2021 12:17