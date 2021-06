Euro 2020, Mourinho dà i suoi giudizi sulle favorite

Josè Mourinho osserverà con molta attenzione e curiosità gli Europei, competizione in cui non solo monitorerà le performance dei giocatori della Roma impegnati nel torneo ma, da appassionato e uomo di calcio a tutto tondo, valuterà anche la forza e il potenziale delle altre nazionali e dei loro esponenti.

A tal proposito, prima dell’inizio della rassegna continentale, il portoghese ha provato a inquadrare le squadre favorite lanciandosi in un’analisi delle loro rose e provando a pronosticare fino a che punto potrebbero arrivare.

“L’Italia è una squadra con un buon mix di giocatori di buona esperienza, ragazzi che sanno vincere. È una nazionale forte che ha giocatori di talento e un’ottima conoscenza tattica. Sono in grado di giocare con moduli diversi. È difficile trovare punti deboli. Potrebbero arrivare tre le quattro finaliste” ha iniziato Mourinho parlando al The Sun.

“Se dovessi dire una squadra che vincerà, direi la Francia perché il gruppo di giocatori è fantastico. Potrebbe fare una squadra A, una B e una C perché in questo momento hanno un numero incredibile di top player. Quando hai Kylian Mbappé dalla tua parte è molto difficile non vincere. È uno di quei giocatori che vince le partite e spaventa gli avversari. Sono i campioni del mondo e i secondi classificati agli ultimi Europei. Per loro non arrivare in finale sarebbe un fallimento” ha affermato senza giri di parole il lusitano che poi ha appofondito anche le posizioni di Spagna, Inghilterra e Germania.

Gli spagnoli non segnano abbastanza gol per il calcio che giocano. Dovrebbero annientare gli avversari per il modo in cui giocano. Possono battere chiunque, ma non li vedo in finale. L’Inghilterra ha una squadra incredibile. Sarà abbastanza difficile per Gareth Southgate avere l’intero Paese d’accordo con le sue scelte perché ci sono tante alternative. La squadra di Joachim Low è stata pessima in qualificazione e in Nations League. Ma ora questo è il momento della verità e normalmente nel momento della verità, la Germania sarà lì. Penso che possano uscire nella fase a gironi, ma anche arrivare fino in fondo” ha concluso Mourinho.

OMNISPORT | 05-06-2021 12:02