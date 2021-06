Euro 2020, Russia-Danimarca: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Russia–Danimarca, sfida valida per la terza giornata del girone B di Euro 2020. Dallo scioglimento dell’Unione Sovietica, Russia e Danimarca si sono affrontate soltanto una volta, in una gara amichevole al Parken Stadium di Copenhagen, nel febbraio 2012, vinta dai russi per 2-0.

Aleksey Miranchuk è l’unico marcatore della Russia ad aver segnato nel primo tempo a Euro2020, ma 4 dei suoi ultimi 5 gol sono arrivati dopo il 55° minuto. Il danese Yussuf Poulsen, invece, ha segnato il gol di apertura nei primi due minuti di gioco contro il Belgio, ma 7 delle sue ultime 8 reti sono arrivate dopo il 60°. Ecco le scelte dei due tecnici:

Russia: Safonov; Mario Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev; Al. Miranchuk, Ozdoev, Zobnin, Golovin; Dzyuba.

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard, Poulsen, Braithwaite.

OMNISPORT | 21-06-2021 20:18