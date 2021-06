Euro 2020, Ungheria-Francia: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Ungheria-Francia, partita valida per la seconda giornata del girone F di Euro 2020. Questo sarà il primo incontro tra Ungheria e Francia al Campionato Europeo. Le due formazioni si sono però già affrontate in un altro grande torneo, vittoria francese in entrambi i casi: nella fase a gironi della Coppa del Mondo nel 1978 (3-1) e nel 1986 (3-0).

Ecco le scelte dei due allenatori, Didier Deschamps e Marco Rossi:

UNGHERIA (3-5-2): Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. Ct: Rossi

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. Ct: Deschamps

