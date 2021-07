Euro2020: Lo sfottò di Lineker sull'Italia scatena la bufera sul web

Con il suo ingaggio annuale di 1,3 milioni di sterline è il dipendente più pagato della BBC. E intendiamo l’emittente britannica, ovviamente, non l’acronimo leggendario Bonucci-Barzagli-Chiellini che ha fatto le fortune della Juventus per anni. Si tratta di Gary Lineker, ex bomber dell’Inghilterra ed oggi conduttore di Match of the Day – il 90° minuto britannico – ed opinionista per Euro2020. A lui si deve la battuta che resta agli annali (anche se i fatti hanno dimostrato non essere più valida): “Il calcio è un gioco semplice, 22 persone si rincorrono su un campo e alla fine vince sempre la Germania“. In questi Europei Lineker si sta prendendo di diritto il ruolo di provocatore nei confronti dell’Italia, vediamo perché.

Le frecciate di Lineker nei confronti degli azzurri

Lineker ha iniziato a criticare la squadra di Mancini durante Italia-Austria ai quarti, quando – sbeffeggiando le lodi che da ogni dove arrivavano sugli azzurri .- twittò durante il sofferto secondo tempo una frase sarcastica: “L’Italia è tornata a fare l’Italia”. La seconda bordata è arrivata dopo Italia-Belgio, quando – assieme ad un altro ex bomber britannico Shearer – ha pesantemente contestato Immobile accusandolo di aver simulato per ottenere un rigore, fingendo un infortunio prima di rialzarsi scatenato ad esultare al gol di Barella.

Ieri l’ultima bordata durante la gara con la Spagna: “So Italy score first with a superb finish from Chiesa. Catenaccio o’ clock” (“L’Italia segna per prima con una splendida conclusione di Chiesa. Catenaccio in punto”). Un commento tutt’altro che gentile nei confronti dell’Italia.

I tifosi rispondono a Lineker

Fioccano i commenti sui social: “Dì ai tuoi inglesi di prepararsi”, o anche: ““Entrambe queste squadre sono migliori dell’Inghilterra”, oppure: “Guarda e impara…”, e infine: “Non piangere Gary, devi aspettare la finale per farlo”.

Tra gli inglesi invece c’è chi la pensa come Lineker e aggiunge: “E ora guarda una masterclass italiana sulla perdita di tempo”.

