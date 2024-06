Euro2024, girone D: i favoriti, i big match, il calendario

La Francia è stra-favorita per la qualificazione e la vittoria del girone, Olanda, Austria e Polonia si contenderanno il pass per gli ottavi di finale in un gruppo tra i più equilibrati

Ottavi di finale impossibili da mancare per la Francia, poi Olanda, Austria e Polonia a giocarsi la possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta: così si presenta il girone D di Euro2024, raggruppamento nel quale la battaglia per passare il turno si presenta estremamente equilibrata.

Euro2024, girone D: Francia favorita per la vittoria

Diversi bookmaker neanche quotano la qualificazione della Francia agli ottavi di finale di Euro2024: un dato che ben rappresenta i rapporti di forza all’interno del girone D, raggruppamento che dietro i Bleus però si presenta molto equilibrato. Mentre i vice-campioni del mondo sono stra-favoriti, alle loro spalle Olanda, Austria e Polonia partono in posizioni simili, con gli Oranje lievemente in vantaggio rispetto alla nazionale dell’interista Marko Arnautovic e a quella di Robert Lewandowski.

Euro2024, girone D: Polonia-Olanda

In un contesto del genere, ogni scontro diretto che non coinvolge la Francia rappresenta un momento chiave per la storia del girone D. Si comincia dalla gara di apertura del raggruppamento, il 16 giugno ad Amburgo, tra Polonia e Olanda. Se i polacchi dovessero ottenere un risultato positivo, si troverebbero poi in posizione di vantaggio al 2° turno, il 21 giugno, quando affronteranno l’Austria dopo aver goduto di un giorno di riposo in più (Austria-Francia si gioca il 17). Non solo: al 3° turno, il 25 giugno, la Polonia potrebbero affrontare una Francia già qualificata e magari interessata a fare turnover in un match che potrebbe ospitare l’affascinante sfida tra Mbappé e Lewandowski. V

iceversa, una vittoria dell’Olanda alla 1a giornata sulla Polonia renderebbe ancora più incerta la corsa per la qualificazione: quasi certamente sarebbe decisiva Olanda-Austria del 25 giugno, incontro che ospiterà il duello tattico tra il nuova pragmatismo di Koeman e il pressing a tutto campo di Rangnick.

Euro2024, Girone D: il calendario

Le gare del girone D sono in programma il 16, il 17, il 21 e il 25 giugno.

1a giornata

Polonia-Olanda (ad Amburgo, 16/6 ore 15)

(ad Amburgo, 16/6 ore 15) Austria-Francia (a Düsseldorf, il 17/6 ore 21)

2a giornata

Polonia-Austria (a Berlino, il 21/6 ore 18)

(a Berlino, il 21/6 ore 18) Olanda-Francia (a Lipsia, il 21/6 ore 21)

3a giornata