Euro2024, GIRONE D, la Francia: il c.t., come giocano, i convocati

Deschamps ha un potenziale debordante a disposizione, soprattutto in attacco, ma per l’avventura in Germania ha scelto di richiamare Kanté dopo 2 anni di assenza in nazionale

Tanti volti noti, una novità e un importante ritorno: così la Francia si presenta a Euro2024, torneo che vede i Bleus tra i grandi favoriti, anzi come favoriti assoluti. Didier Deschamps guida un organico profondo e praticamente senza difetti, che dopo due anni ritrova anche il 33enne N’golo Kanté.

Euro2024: il cammino immacolato della Francia

Tra gli addetti ai lavori c’è chi sostiene che la Francia potrebbe presentarsi con due nazionali agli Europei probabilmente portare entrambe in finale. Questa iperbole racconta bene la stima attorno ai Bleus di Didier Deschamps, i grandi favoriti a Euro2024, torneo a cui si sono qualificati mettendo insieme 7 vittorie consecutive prima del pari (inutile ai fini della classifica del girone B) all’ultima giornata contro la Grecia. Un cammino accompagnato da 29 reti segnate (14 delle quali nel match contro la povera Gibilterra) e 3 subite.

Euro2024: l’importanza di Griezmann per Deschamps

Tatticamente la Francia non devia quasi mai dal 4-2-3-1, modulo che permette ai Bleus di schierare il maggior numero di giocatori offensivi. E di talento offensivo Deschamps ne ha a disposizione come nessun altro in Europa: la stella Mbappé è ovviamente il punto fermo dell’attacco dei “galletti”, ma enorme è il peso in campo di Griezmann, folletto chiamato a scompaginare le difese avversarie con la sua intelligenza tattica e la capacità di giocare a un tocco, così come ad affondare in dribbling.

Euro2024: Francia, il ritorno di Kanté

I partner accanto a Mbappé e Griezmann nel quartetto offensivo della Francia sono intercambiabili, tra loro, accanto ai “milanesi” Thuram e Giroud compare, per la prima volta in un grande torneo internazionale, il 21enne Bradley Barcola, promosso dall’U21 dopo una grande stagione nel Psg. In mezzo Deschamps ha puntato sulla coppia del Real Camavinga–Tchouameni, ma per Euro2024 ha deciso di richiamare il 33enne Kanté, assente in nazionale dal 2022 e “ritiratosi” in Arabia Saudita: per il c.t. la Francia aveva forse bisogno di un po’ di esperienza a centrocampo. Sei in totale gli italiani tra i convocati, con il milanista Maignan ormai titolarissimo tra i pali.

Euro2024: la Germania, bestia nera della Francia

Abbiamo detto del cammino immacolato della Francia nelle qualificazioni, tuttavia anche i Bleus hanno la loro bestia nera: la Germania. I tedeschi, infatti, sono stati gli unici a battere i transalpini nelle amichevoli giocate nelle ultime due stagioni: 2-1 a marzo 2023 a Dortmund, 2-0 a Lione lo scorso 23 marzo. I francesi si sentono imbattibili, ma probabilmente anche loro vorrebbero evitare un nuovo confronto con la Germania a Euro2024.

Euro2024: i convocati della Francia

Qui i convocati della Francia per Euro2024. Portieri: Areola, Maignan, Samba. Difensori: Clauss, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano. Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kanté, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery. Attaccanti: Griezmann, Barcola, Coman, Dembelé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram.