Euro2024, Italia: Fagioli supera anche l'ultimo test, Spalletti può utilizzarlo con l’Albania

Anche oggi il centrocampista ha svolto la rifinitura nell’allenamento pomeridiano con i compagni senza accusare problemi: domani potrà giocare nella gara di esordio

Luciano Spalletti può ritenere Nicolò Fagioli completamente recuperato e arruolabile per la gara di domani contro l’Albania, match di esordio dell’Italia a Euro2024.

Euro2024, Italia: Fagioli si allena con gli altri azzurri

Nicolò Fagioli sta bene e potrà scendere in campo domani nella prima giornata di Euro2024 contro l’Albania. Questo il verdetto dell’allenamento di oggi dell’Italia a Iserlhon: il centrocampista della Juventus ha svolto il riscaldamento all’inizio della seduta pomeridiana di allenamento della Nazionale insieme agli altri azzurri. Un chiaro segnale che ormai l’infortunio è alle spalle.

Euro2024, Italia: anche Fagioli a disposizione

Già ieri, in realtà, Fagioli si era allenato in gruppo, così come Nicolò Barella, ma dallo staff della Nazionale filtrava ancora qualche dubbio circa la possibilità di utilizzare il centrocampista della Juventus già domani, per la gara con l’Albania a Dortmund. La rifinitura di oggi ha cancellato invece ogni incertezza: Fagioli è a disposizione di Spalletti così come gli altri centrocampisti dell’Italia.

Euro2024, Italia: quale modulo e formazione contro l’Albania

Spalletti ha dunque tutta la rosa a disposizione: la seduta tattica in svolgimento a porte chiuse in questi minuti servirà al c.t. per schiarirsi le idee sulla formazione titolare da opporre all’Albania domani. Spalletti non vuole dare vantaggi a Sylvinho, c.t. degli avversari, e dunque non è ancora chiaro se l’Italia scenderà in campo col 4-2-3-1 o col 3-4-2-1. In entrambi i casi la coppia di centrocampisti sarà composta da Jorginho e Barella, mentre il centravanti sarà Scamacca. Difficile che Spalletti rinunci a Frattesi, tra i più in forma: l’interista giocherà sulla trequarti in entrambi i casi, con Chiesa e Pellegrini nel caso di difesa a quattro o solo col romanista se il c.t. sceglierà il 3-4-2-1, con Chiesa che arretrerà sull’out destro a centrocampo.