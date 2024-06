Euro2024, Italia-Albania: i numeri, le scelte di Spalletti, i collegamenti tv e tutto quello che c’è da sapere

Gli azzurri sono pronti a esordire a Euro 2024 contro l'Albania: i precedenti, le probabili formazioni e come seguire il match in diretta in tv

Manca poco all’esordio dell’Italia all’Europeo contro l’Albania e le bandiere sono già pronte a sventolare sui balconi. Gli azzurri di Spalletti sfideranno la nazionale di Sylvinho nel match d’esordio al Signal Iduna Park, uno stadio che risveglia vecchi ricordi come la vittoria nella semifinale del Mondiale del 2006 contro la Germania.

Italia-Albania, i precedenti e i dati

Il conto alla rovescia per l’inizio dell’Europeo è partito, con l’Italia pronta a sfidare l’Albania al Signal Iduna Park, stadio in cui gli azzurri sono imbattuti. È una storia recentissima quella del confronto diretto contro la nazionale di Sylvinho, affrontata per la prima volta solo nel novembre 2014, in un’amichevole organizzata a Genova un mese dopo l’alluvione che aveva colpito la città. Il bilancio complessivo “rasserena” Spalletti: 4 vittorie su 4 gare, con un parziale di 7/1 nel conto dei gol.

E questo sarà il primo incontro in una grande competizione. Le Aquile sono una formazione molto solida: soli 4 gol subìti (0,5) e 4 clean sheet in 8 gare. La squadra non eccelle nel possesso palla (52%) e nella precisione nei passaggi (82%, 3146 passaggi riusciti su 3776), ma sa colpire sia da dentro l’area (7 reti), che attraverso conclusioni da fuori (ben 5 gol).

Le probabili formazioni di Italia-Albania

Il primo nodo che il ct dovrà sciogliere riguarda il modulo. Spalletti ha provato sia la difesa a tre sia a quattro e dovrà preferire uno dei due schieramenti, magari anche variando a gara in corso. In porta non ci sono dubbi e ci sarà Donnarumma. Qualche ballottaggio in più in difesa, con Bastoni certo del posto da titolare, mentre Darmian e Buongiorno sono in lotta con Calafiori.

Di Lorenzo è in vantaggio rispetto a Bellanova, sulla sinistra Dimarco dovrebbe partire dal primo con Cambiaso pronto a subentrare. Da valutare le condizioni di Barella: se sta bene gioca. Non ce la fa invece Fagioli, regia affidata a Jorginho. L’ultimo punto interrogativo è sul compagno di Chiesa per giocare dietro Scamacca: Frattesi può spuntarla rispetto a Pellegrini. In caso di difesa a quattro, il giocatore della Roma potrebbe scendere in campo al posto di un difensore, con il passaggio al 4-2-3-1.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco, Frattesi, Chiesa, Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Cambiaso, Gatti, Calafiori, G.Mancini, Bellanova, L.Pellegrini, Cristante, Folorunsho, El Shaarawy, Retegui, Zaccagni, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.

ALBANIA (4-2-3-1): E. Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani, Bajrami, Seferi, Broja. A disposizione: Kastrati, Strakosha, Mihaj, Aliji, Ajeti, Balliu, Kumbulla, Abrashi, M. Berisha, Laçi, Gjasula, Muçi, Daku, Hoxha, Manaj. Allenatore: Sylvinho.

Dove vedere Italia-Albania, telecronisti e palinsesto tv

Il fischio d’inizio di Italia-Albania è atteso per le ore 21.00 di oggi 14 giugno. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Il match si potrà vedere anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play, in alternativa anche su Now Tv. Si potranno seguire anche i collegamenti pre e post gara. La telecronaca della Rai sarà affidata alla coppia Rimedio-Di Gennaro, mentre su Sky ci sarà il duo Caressa-Bergomi.