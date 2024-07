Euro2024, Kroos e lo sfogo su Cucurella: sono stato zitto finora, adesso dico tutto

Il centrocampista, che si è ritirato dopo la kermesse in Germania, torna sul rigore non concesso da Taylor per mani in area nella gara con la Spagna

Avrebbe voluto dire addio al calcio alzando la coppa verso il cielo di Berlino ma Toni Kroos – che ha appeso le scarpe al chiodo dopo Euro2024 – ha dovuto accontentarsi della standing ovation dello stadio di Stoccarda, teatro della sua last dance nella gara dei quarti persa contro la Spagna. Una partita che ancora non va giù a tutta la Germania per quel rigore non concesso dall’arbitro Taylor e che ancora grida vendetta.

Lo sfogo a scoppio ritardato di Kroos

Una carriera di trionfi quella di Kroos: prima di dire addio il giocatore ha vinto tre campionati tedeschi, tre Coppe di Germania, due Supercoppe di Germania, quattro campionati spagnoli, una Coppa del Re, quattro Supercoppe di Spagna, sei Champions League, cinque Supercoppe e sei Coppe del mondo per club, quest’ultimo record assoluto, con la nazionale tedesca ha partecipato a tre campionati del mondo (2010, 2014, 2018), vincendo l’edizione del 2014, e a quattro campionati d’Europa (2012, 2016, 2020, 2024). Avrebbe voluto aggiungere la ciliegina dell’Europeo nel palmares, ma non ce l’ha fatta. La sua vita calcistica si è chiusa con il ko per 2-1 con gli spagnoli.

Nel podcast che ha col fratello, “Einfach mal Luppen”, Kroos ha rivelato la sua indignazione nel rivedere il replay dell’azione incriminata col mani di Cucurella: “Mi sono trattenuto fino ad oggi...- ha esordito sorridendo prima di dire : “In canpo non l’ho visto affatto, non ero in grado di vedere che si trattasse di un fallo di mano relativamente chiaro, quindi non ero arrabbiato con l’arbitro in quel momento. Naturalmente, poi ho prestato attenzione all’arbitro. Lui era dell’idea che non dovesse nemmeno guardare l’azione all’ On Field Review”.

L’accusa di Kroos all’arbitro Taylor

“Mi sono arrabbiato solo quando l’ho visto più tardi, quindi… In campo mi sono fidato a torto. Penso che avrebbe dovuto almeno riguardare l’azione. Ma penso che il problema sia che sapeva che se l’avesse rivista avrebbe dovuto concedere il rigore. E ho avuto la sensazione che non volesse necessariamente darlo in una partita come quella. Gli stessi arbitri non sanno al 100 per cento quale sia l’interpretazione. Alla fine l’unica cosa che potevamo fare era accettarla”. Il tedesco ha parlato anche dei suoi tre migliori compagni al Real Madrid: “Non sarò giusto perché lascerò fuori qualcuno, ma se devo nominarne tre, lo farò. Scelgo Ronaldo, Ramos e Modric. Anche Casemiro mi ha aiutato molto”.

Cucurella, vacanze a Ibiza

Intanto il giocatore del Chelsea e della Nazionale spagnola, Marc Cucurella ha scelto l’isola di Ibiza per staccare la spina dalla stagione e trascorrere qualche giorno di vacanza con la moglie Claudia Rodríguez e il resto della famiglia salire su uno yacht e, chissà, magari mangiare una paella o bere un’Estrella, come racconta la canzone diventata popolare sui social network.