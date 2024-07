Euro2024, le gare di oggi: Dove vedere Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia

Tutto ciò che c'è da sapere sulle partite in programma oggi, lunedì 1 luglio: in campo Mbappé e Cr7, con l'ex Juve a caccia del primo gol a Euro2024

Sale l’attesa per le prossime due partite degli ottavi di finale di Euro 2024, con la Francia di Kylian Mbappé chiamata a rispettare le aspettative contro un Belgio ancora privo d’identità. Oggi in campo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che avrà di fronte la sorprendente Slovenia di Kek.

Dove vedere tutte le partite di Euro2024

Tutte le partite di Euro 2024 verranno trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire ogni minuto dell’Europeo anche in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibile attraverso un semplice login sul vostro dispositivo mobile, previo abbonamento. 30 delle 51 gare in programma, in occasione della kermesse continentale, saranno visibili in chiaro sulla Rai, che metterà a disposizione degli abbonati quattro degli otto incontri in calendario per questi ottavi di finale. Servizio streaming attivo, senza costi aggiunti, sul portale ufficiale RaiPlay. Disponibile anche l’app.

Euro2024, le gare di oggi, lunedì 1 luglio

Riflettori puntati su Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia. Alle ore 18 di oggi, lunedì 1 luglio, la formazione di Didier Deschamps sfida i Diavoli Rossi sul prato della Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, nella speranza di oscurare le opache prestazioni messe a referto nel corso della fase a gironi. L’ultimo pareggio con la Polonia, già eliminata, ha lasciato scorie non indifferenti, con la stampa francese piuttosto scettica in vista degli ottavi di finale. Alle ore 21, invece, toccherà al Portogallo di CR7, pronto ad affrontare la Slovenia di Josip Ilicic, tornato ad essere protagonista con la sua nazionale dopo un periodo molto difficile. Una bella storia. Chi avrà la meglio, incontrerà ai quarti proprio la vincente di Francia-Belgio.

Francia-Belgio ore 18 Sky/ Sky Go Portogallo-Slovenia Rai 1/ RaiPlay/ Sky/ Sky Go

Le probabili formazioni di Francia-Belgio

La Francia di Didier Deschamps riparte da Kylian Mbappé, che si è sbloccato su calcio di rigore contro la Polonia di Lewandowski. La nuova stella del Real Madrid potrebbe far coppia con Marcus Thuram in attacco, complici le condizioni fisiche di Olivier Giroud, pronto a subentrare in corso d’opera. In mezzo al campo non si toccano Kante e Rabiot, con Tchouameni che dovrebbe completare il trio a centrocampo. Confermati anche i milanisti Maignan e Theo Hernandez.

Per quanto concerne il Belgio di Domenico Tedesco, restano inamovibili Lukaku e De Bruyne, con il tridente offensivo che dovrebbe essere arricchito dalle qualità e dall’imprevedibilità di Lukebakio. Tielemans in cabina di regia, al fianco di Onana, con Doku a destra e l’ex Bologna Theate sul versante mancino. In difesa l’esperienza di Vertonghen.

Ecco le probabili formazioni di Francia-Belgio:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Dembélé, Mbappe, Thuram. CT: Deschamps.

BELGIO (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku, Tielemans, Onana, Theate; De Bruyne, Lukaku, Lukebakio. CT: Tedesco.

Le probabili formazioni di Portogallo-Slovenia

Dopo le rotazioni effettuate contro la Georgia, in occasione dell’ultima gara della fase a gironi, grande curiosità per le scelte di formazione di Roberto Martinez. Tra le certezze c’è senza dubbio Cristiano Ronaldo, inamovibile al centro dell’attacco lusitano. Nuova chance per Rafa Leao, con Bernardo Silva e Bruno Fernandes a dettare i ritmi di gioco e a rifinire in fase di possesso. Dalot e Cancelo gli esterni, con Pepe a guidare il pacchetto arretrato, a protezione di Diogo Costa.

Per la Slovenia, che ha ben figurato nel raggruppamento con Inghilterra e Danimarca, classico 4-4-2, con Sporar a supporto di Benjamin Sesko, punto di riferimento avanzato della selezione slovena. Oblak tra i pali, con Elsnik e Cerin chiamati a comporre la diga in mediana. Stojanovic e Mlakar spingeranno sulle fasce, nella speranza di mettere in difficoltà i quinti di Martinez.

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Slovenia:

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leao. CT: Martinez.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT: Kek.