Euro2024: rinascita Eriksen, Sudakov in gol per Giuntoli: cosa è successo ieri

L'Ucraina spaventa l'Italia anche grazie al gol del gioiellino seguito dalla Juventus. La situazione del gruppo degli azzurri e tutte le gare di ieri

15-10-2023 09:39

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Ultime chiamate per la Germania: salga chi può. Nella giornata di sabato che ha visto l’Italia strapazzare Malta, tanti gol e spettacolo tra le varie nazionali che lavorano per raggiungere l’Europeo del 2024. Se gli azzurri hanno compiuto il loro dovere, non è stata da meno l’Ucraina che ha battuto la Macedonia del Nord e ora spera nel confronto diretto tra il team di Spalletti e gli inglesi per fare un altro balzo in classifica. Tra i protagonisti di giornata il gioiellino Sudakov, seguito dalla Juventus. E un Eriksen sempre sul pezzo con la sua Danimarca.

L’Ucraina non molla: stessi punti dell’Italia

Partiamo proprio dal Gruppo C, quello di Italia ed Inghilterra. E dell’Ucraina perché la Nazionale guidata da Serhij Rebrov proprio non vuole saperne di mollare. Grazie alle reti di Sudakov e di Karavajev nei minuti di recupero i gialloblù hanno abbattuto la Macedonia del Nord portandosi a pari punti con gli azzurri. Naturalmente l’Ucraina ha una partita in più rispetto alla formazione di Spalletti che potrebbe pesare nell’economia di un girone ancora in bilico. Mentre l’Italia andrà a Wembley nel prossimo turno, i gialloblù si recheranno a Malta.

Come vola l’Ungheria di Rossi: schiantata la Serbia

Se parliamo di equilibrio dobbiamo però fare riferimento al Gruppo G. Con l’Ungheria che sta riuscendo nell’impresa di spezzarlo, dato il confronto diretto vinto con la Serbia seconda in classifica. 2-1 pesante per gli uomini di Marco Rossi con tutti i gol segnati nei primi 35 minuti di gioco. A Varga aveva risposto per gli ospiti Pavlovic fino al definitivo vantaggio magiaro firmato da Sallai. Ora attenzione rivolta al prossimo scontro che vede impegnata la Serbia, priva di Vlahovic, con il Montenegro. In palio il secondo posto. Bene la Lituania che ha vinto 2-0 in Bulgaria con la doppietta di Syrvis. Qualificazione comunque già compromessa per entrambe.

La Slovenia chiude i conti col 3-0 alla Finlandia

Giochi già praticamente fatti nel nel Gruppo H con Slovenia e Danimarca che devono solo decidere quale delle due arriverà prima. Avranno modo di farlo nel match previsto da calendario il prossimo 17 novembre. Intanto la Slovenia ha conquistato il suo terzo successo di fila asfaltando la Finlandia per 3-0 con doppietta di Sesko e gol di Janza nel finale. Stesso punteggio pure per l’Irlanda contro il San Marino, anche se in questo caso i tre punti servono a poco dati i sei totali in graduatoria per il team di O’Neill.

Per la Danimarca, invece, c’è un pizzico di Italia nel successo ottenuto con il Kazakistan per 3-1. Degni di nota infatti sono stati gli assist di un redivivo Eriksen e di Hojlund, un tempo in forza rispettivamente ad Inter e Atalanta e oggi calciatori del Manchester United. Di Wind e Skov (doppietta) le reti dei biancorossi ai quali ha fatto seguito il gol della bandiera kazako firmato da Vorogovskiy.