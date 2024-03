Europa League, il decalogo del Brighton per i tifosi in arrivo a Roma: occhio alla criminalità

Saranno circa 3500 gli inglesi presenti all'Olimpico giovedì sera, la società ha messo in guardia i propri supporters: evitare di andare in giro con i colori del club

01-03-2024 19:41

“Il focus deve essere sulla partita di domani che è da vincere, per cui andranno in campo giocatori freschi. Cambierò qualcosa negli 11 titolari ma questo non significa che stiamo già pensando alla Roma, alla Roma ci penseremo da lunedì mattina. Per adesso il focus è sulla Premier, vogliamo rimanere in questa zona di classifica e per farlo dobbiamo vincere domani”.

Roma-Brighton, in arrivo 3500 inglesi

Roberto De Zerbi ha le idee chiare, e come ogni allenatore che si rispetti, considera la prossima partita come la più importante. Diversamente ha fatto il suo club, che ha diramato una nota in previsione della sfida di Europa League con i giallorossi. Destinatari del comunicato apparso sul sito, i tifosi della seagulls che seguiranno la squadra in trasferta nella Città Eterna giovedì prossimo. Il settore ospiti dell’Olimpico, infatti, sarà sold out: 3.425 biglietti venduti, non c’è spazio nemmeno per il tradizionale spillo proveniente dalle terre albioniche. La dirigenza del Brighton però ha tenuto a mettere in guardia i propri tifosi.

Roma-Brighton, il decalogo del club

“A Roma possono verificarsi episodi di criminalità di strada, compresi borseggi”, si legge nel decalogo pubblicato online – siate vigili, prendete precauzioni e stipulate un’assicurazione di viaggio valida”. Non solo, si invitano i tifosi ad “evitare di girare per la città mostrando bandiere e colori sociali del club”, stando ad un consiglio della Polizia italiana. Per il resto, le misure di sicurezza concordate con la Questura sono quelle classiche: punto di ritrovo per i tifosi inglesi a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, a partire dalle 14.30 del giorno della partita. Qui potranno usufruire delle navette gratuite messe a disposizione per raggiungere l’Olimpico, che al termine del match – dopo circa 60 minuti, per consentire il deflusso degli oltre 55mila romanisti che saranno presenti – li lasceranno a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini.

Brighton, le zone da evitare per gli inglesi

Il Brighton infine ha consigliato ai propri supporter, per motivi di sicurezza, di “evitare la zona di Ponte Duca d’Aosta e il lato Sud dello stadio”. I tifosi giallorossi, però, non si mostrano certo preoccupati di una presenza così massiccia di inglesi all’Olimpico, come sottolinea Matteo: “Tanto non cantano come ar solito, umili e concentrati”. E Martino aggiunge: “Je famo vedè chi comanda a casa nostra”. Cristiano dice la sua: “sicuramente nn saranno 3000 anke xke nn sono ùna tifoseria importante ma molti approfitteranno x visitare Roma”.

