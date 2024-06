Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca

Tutto pronto per il debutto delle squadre appartenenti al gruppo F. Germania pronta a confermarsi dopo l'ottimo avvio: tutte le gare in programma

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Procedono a ritmi incalzanti gli Europei 2024 in Germania, con alcune squadre pronte a esordire e altre che si apprestano a disputare il secondo impegno della fase a gironi. Tutto pronto per il debutto della Turchia di Yildiz e Calhanoglu, anche affronterà la Georgia di Kvaratskelia. Grande attesa anche per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che scenderà il campo contro la Repubblica Ceca.

Nel gruppo B, quello dell’Italia, è tempo della sfida tra Croazia e Albania, entrambe a caccia del riscatto dopo le rispettive sconfitte all’esordio. Inizia il conto alla rovescia per le seconde gare anche nel gruppo A, quello della Germania, con la nazione ospitante pronta a confermarsi dopo l’ottimo avvio.

Euro2024, dove vedere la partite in diretta tv e streaming

Tutte le 51 gare degli Europei 2024 saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, 30 partite saranno trasmesse anche dalla Rai e in streaming su RaiPlay, inclusi tutti gli incontri dell’Italia e tutte le gare dai quarti di finale in poi.

EURO2024: ABBONATI SUBITO A NOW

Euro2024, le gare di oggi martedì 18 giugno

Inizia ufficialmente l’avventura a Euro 2024 per la Turchia di Vincenzo Montella e la Georgia di Willy Sagnol. Le due squadre, inserite nel gruppo F, si sfideranno al Signal Iduna Park di Dortmund con calcio d’inizio fissato alle 18. Entusiasmo alle stelle per Kvaratskelia e compagni, pronti a vivere l’emozione del torneo dopo aver conquistato la loro prima qualificazione a un evento internazionale, conquistata con la vittoria ai rigori contro la Grecia negli spareggi. Dall’altra parte, Montella cercherà di interrompere la serie negativa di cinque partite senza vittorie, affidandosi al talento di Yildiz e al capitano Hakan Calhanoglu.

La giornata proseguirà con un’altra sfida avvincente tra le altre due nazioni dello stesso girone. Alle 21, alla Red Bull Arena di Leipzig, si affronteranno il Portogallo di Ronaldo e la Repubblica Ceca dell’ex Roma Schick. Le aspettative dei lusitani sono altissime, desiderosi di confermare l’eccellente percorso fatto durante le qualificazioni, chiuso con dieci vittorie su dieci partite. Il Portogallo si affiderà al fuoriclasse Cristiano Ronaldo, apparso in notevole stato di forma nell’amichevole contro l’Irlanda, ma anche alla qualità e all’esperienza di altri giocatori presenti in rosa. Dall’altra parte, anche la Repubblica Ceca vuole indubbiamente dire la sua, con una squadra che vanta giocatori con caratteristiche interessanti.

Turchia-Georgia ore 18:00 Sky/Sky Go/NOW Portogallo-Repubblica Ceca ore 21:00 Rai 1/Sky/Rai Play/Sky Go/NOW

Euro2024, le gare di domani mercoledì 19 giugno

È il momento della seconda sfida per il gruppo B, quello dell’Italia. Alle 15, al Volksparkstadion di Amburgo, si affronteranno Croazia e Albania. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le sconfitte all’esordio: Modric e compagni sono stati travolti 3-0 dalla Spagna, mentre la squadra di Sylvinho ha perso in rimonta contro l’Italia di Spalletti, con il risultato finale di 2-1.

Si preannuncia una giornata ricca di emozioni anche per quanto riguarda le sfide del gruppo A. La Germania, nazione ospitante, dopo il convincente 5-1 inflitto alla Scozia, punta a voler consolidare il primo posto della classifica. Alle 18, al MHPArena di Stoccarda, i tedeschi affronteranno l’Ungheria, quest’ultima reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Svizzera. Proprio la squadra di Yakin sarà impegnata alle 21 contro la Scozia, in un’altra sfida cruciale per il destino del girone.

Croazia-Albania ore 15:00 Sky/Sky Go/NOW Germania-Ungheria ore 18:00 Rai 2/Sky/Rai Play/Sky Go/NOW Scozia-Svizzera ore 21:00 Rai 1/Sky/Rai Play/Sky Go/NOW

EURO2024: ABBONATI SUBITO A NOW