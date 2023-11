Repubblica Ceca, notte brava prima della gara: cacciati tre giocatori ubriachi

Il ct ceco dovrà fare a meno di Brabec, Coufal e Kuchta: i tre hanno passato la notte in discoteca prima della sfida decisiva contro la Moldavia

20-11-2023 11:30

La Repubblica Ceca si prepara a disputare il match decisivo contro la Moldavia che potrebbe valere la qualificazione ad Euro 2024. Tuttavia, la sfida assume una nuova dimensione poichè il ct Silhavy dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali: si tratta di Jakub Brabec, Vladimir Coufal e Jan Kuchta. I tre giocatori, che avrebbero dovuto dare il loro contributo per staccare il pass per il torneo, sono stati allontanati dal ritiro per motivi disciplinari. A comunicare la decisione è stata la Federazione calcistica della Repubblica Ceca.

Repubblica ceca, cosa è successo

Brabec, Coufal e Kuchta sono stati allontanati dalla Nazionale. I tre giocatori, all’indomani del pareggio maturato contro la Polonia, si sarebbero allontanati dal ritiro per recarsi presso una discoteca di Olomuc, accompagnati da Tomas Neumann, membro del comitato esecutivo della Federazione calcistica ceca.

A testimoniare la loro notte brava sono stati molteplici video e foto rapidamente girati sul web. Dalle riprese è emerso anche che i tre giocatori sarebbero stati sorpresi a fare uso di alcolici e fumo a pochi giorni dall’importante gara contro la Moldavia. I tre, infine, sarebbero rientrati in hotel nelle prime ore del mattino. La decisione da parte della dirigenza della Repubblica Ceca è stata immediata, allontanandoli dal ritiro.

Il comunicato della Repubblica Ceca

La decisione da parte della Federazione calcistica ceca non si è lasciata attendere. Di seguito, il comunicato ufficiale dell’esclusione di Brabec, Coufal e Kuchta:

Sabato sera tre giocatori della Nazionale hanno violato le regole interne della squadra. Jakub Brabec, Vladimir Coufal a Jan Kuchta hanno lasciato il ritiro della Nazionale con effetto immediato per decisione della dirigenza.

Le dichiarazioni del ct e del capitano Soucek

Mentre la Nazionale ceca si preparava con grande attenzione all’importante sfida che potrebbe determinare il suo futuro a Euro 2024, l’allontanamento dal ritiro di Brabec, Coufal e Kuchta crea qualche grattacapo al ct Silhavy riguardo l’undici titolare da schierare in campo.

Lo stesso commissario tecnico, secondo quanto riportato da iSport.cz ha espresso tutta la sua delusione durante la conferenza stampa svoltasi allo stadio Androva di Olomuc: “Per me è una grande complicazione. I giocatori si sono scusati e hanno lasciato il ritiro. Credo che questo non influenzerà la nostra preparazione per l’importante partita di domani”.

A prendere parola anche il capitano della Repubblica Ceca Tomas Soucek: “Mi dispiace molto quanto accaduto. Da capitano mantengo determinati principi. Tutti e tre hanno giocato tante partite in Nazionale dando un contributo enorme. È una situazione sfortunata per noi data la partita importante che dovremo affrontare”.

Cosa serve alla Repubblica Ceca per qualificarsi

La Repubblica Ceca è a un passo dal conquistare il pass per gli Europei del 2024 in Germania. La formazione di Silhavy, appartenente al gruppo E, in sette gare ha maturato tre vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta, per un totale di 12 punti all’attivo. Soucek e compagni sono reduci dall’importante pareggio per 1-1 contro la Polonia, che ha permesso alla selezione ceca di tenere vive le speranze per la qualificazione diretta al torneo. Il tutto si giocherà questa sera, lunedì 20 novembre, dove la Repubblica Ceca affronterà la Moldavia: agli uomini di Silhavy basterà non uscire sconfitti dal match contro la squadra di Clescenco. Stesso discorso dell’Italia con l’Ucraina.