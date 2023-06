Europei Under 21, Italia-Norvegia: le probabili formazioni

Partita decisiva per la qualificazione per gli azzurrini di Nicolato, i nordici invece sono già eliminati

28-06-2023 08:21

Italia-Norvegia chiude il gruppo D degli Europei Under 21. Per gli azzurrini di Nicolato è un match decisivo per capire se si andrà avanti nel torneo o se ci sarà l’eliminazione. Si gioca alle 20:45 alla Cluj Arena. In contemporanea si disputerà Svizzera-Francia. L’Italia può ancora passare come prima o seconda del girone, ma anche finire fuori, dipenderà anche dal risultato dell’altra partita. La classifica al momento vede la Francia prima con 6 punti, poi Italia e Svizzera con 3 e la Norvegia è fanalino di coda con 0 punti.

Ecco le probabili formazioni dell’incontro:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. Ct: Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide. Ct: Smerud.