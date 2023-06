Europei Under 21, l’Italia si qualifica se, l’ipotesi della classifica avulsa: tutte le combinazioni

Gli azzurrini certi della qualificazione se battono i norvegesi e la Svizzera non supera la Francia. Ma anche in caso di pareggio e sconfitta la squadra di Nicolato potrebbe farcela

28-06-2023 08:31

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Italia è chiamata a battere stasera la Norvegia per aumentare considerevolmente le sue chance di superare la fase a gironi degli Europei Under 21 e approdare a quella eliminatoria: tuttavia anche una vittoria potrebbe non bastare agli azzurrini. Ecco tutte le combinazioni che riguardano la possibile qualificazione dell’Italia ai quarti di finale.

Europei Under 21: se l’Italia batte la Norvegia, l’ipotesi classifica avulsa

Partiamo dalla classifica del girone D degli Europei Under 21 che vede la Francia a 6 punti con +2 di differenza reti, Italia e Svizzera a 3 con 0 (ma gli azzurrini in vantaggio per aver vinto lo scontro diretto) e la Norvegia a 0 con -2 di differenza reti. Se l’Italia dovesse battere stasera la Norvegia, gli azzurrini sarebbero qualificati in caso di vittoria o pareggio della Francia contro la Svizzera. In caso di vittoria degli elvetici, invece, bisognerebbe analizzare la classifica avulsa, dato che Francia, Italia e Svizzera si troverebbero tutte a 6 punti.

In tal caso, diventerebbe fondamentale la differenza reti tra le tre squadre: l’Italia sarebbe eliminata qualora la Svizzera vincesse con un gol di scarto, ma segnando più di 3 gol (3-2, 4-3, 5-4, etc.); con una vittoria elvetica con più di un gol di scarto a finire fuori sarebbe invece la Francia.

Europei Under 21: se l’Italia pareggia con la Norvegia

Nel caso in cui l’Italia dovesse pareggiare con la Norvegia, si qualificherebbe solo in caso di pareggio o sconfitta della Svizzera. Se gli elvetici avessero la meglio sulla Francia, l’Italia si troverebbe terza nel girone ed eliminata.

Europei Under 21: sconfitta con la Norvegia, l’Italia si qualifica se…

Se l’Italia dovesse perdere contro la Norvegia, potrebbe ancora avere una chance di qualificazione, a patto che la Francia battesse la Svizzera: in tal caso Italia, Svizzera e Norvegia si ritroverebbero tutte a 3 punti, con la classifica avulsa a fare nuovamente la differenza. In questa ipotesi, gli azzurrini supererebbero il turno soltanto se dovessero perdere con un gol di scarto, segnando almeno una rete (2-1, 3-2, 4-3, etc.).

Europei Under 21: Italia-Norvegia, dove vederla in tv e streaming

• Diretta tv: Rai 1, in chiaro

• Diretta streaming: Rai Play (raiplay.it)