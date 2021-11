F1, Gran Premio del Qatar in diretta-live

Poco fa, i commissari F1 hanno penalizzato sia Max Verstappen che Valtteri Bottas per aver ignorato ripetutamente la bandiera gialla esposta ieri dopo la foratura di Esteban Ocon. Il pilota Red Bull è stato retrocesso di 5 posizioni in griglia mentre quello Mercedes di 3 (il finlandese perde meno posizioni rispetto all’olandese perché ha ignorato “solamente” una volta la bandiera gialla).14:30

In casa Ferrari, Carlos Sainz ha centrato la Q3 chiudendo in settima posizione in griglia davanti a Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin) che completano la top ten. Al contrario, Charles Leclerc, apparso in difficoltà durante tutto il weekend, è stato eliminato in Q2 chiudendo con il tredicesimo tempo davanti a Daniel Ricciardo (McLaren) e George Russell (Williams).14:24

PRE GARA

Griglia di partenza stravolta al Gran Premio del Qatar, terzultima prova di un Mondiale di Formula 1 sempre più infuocato nel duello per il titolo piloti pieno di veleni. Lewis Hamilton partirà davanti a tutti ma non davanti a Max Verstappen che si è visto togliere la prima fila conquistata ieri. Cinque posizioni a Verstappen e tre a Bottas per non aver osservato rispettivamente il regime di doppia e singola bandiera gialla dopo la foratura di Gasly. Nessuna sanzione invece per Sainz che ha dimostrato dalla telemetria di aver rallentato. Alla luce delle decisioni Verstappen dovrà prendere il via dalla settima casella, proprio dietro a Sainz, mentre Bottas dalla quinta piazza.

Gasly scatterà così dalla prima fila! In seconda fila salgono dunque Fernando Alonso con la Alpine, insieme alla McLaren di Lando Norris. Ferrari maluccio con il solo Carlos Sainz a salvare la baracca con il settimo tempo, partirà come detto sesto. Peggio di lui la Red Bull di Sergio Perez, che partirà solo 11° davanti all’altra Ferrari di Charles Leclerc (13°), così come la McLaren di Daniel Ricciardo.

La griglia di partenza del Gp Qatar

PRIMA FILA

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Pierre Gasly (AlphaTauri)

SECONDA FILA

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Lando Norris (McLaren)

TERZA FILA

5. Valtteri Bottas (Mercedes)* +5 posizioni

6. Carlos Sainz (Ferrari)

QUARTA FILA

7. Max Verstappen (Red Bull) * +3 posizioni

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

QUINTA FILA

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

SESTA FILA

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

SETTIMA FILA

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

OTTAVA FILA

15. George Russell (Williams)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

NONA FILA

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

