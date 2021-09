F1, Gp Russia pronostici: Max e Lewis tra incognite meteo e power unit

Dopo il botto di Monza due settimane sono state utili, si spera, per rasserenare gli animi nella lotta Mondiale di Formula 1 sempre più tesa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Che si ripresentano al via del Gran Premio di Russia con tante incognite relative al meteo e alle rispettive power unit in vista di una quarta unità che peserebbe non poco nell’economia della gara. Sarà così per la Ferrari a Sochi con Leclerc che partirà dal fondo della griglia. Si spera in Sainz per portare punti buoni in cascina nel duello con la McLaren rinvigorita dalla doppietta di Monza.

Gp Russia: Hamilton favorito causa penalità Verstappen

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 è alle spalle ma sicuramente non lo è lo scontro, il secondo di questa stagione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Le schermaglie tra i due sono continuate per tutte queste due settimane tra frecciate e frecciatine, anche dei due team principal, Horner e Wolff. Sarà un finale di Mondiale incandescente. A pesare nell’economia della gara di Sochi sicuramente le tre posizioni che l’olandese dovrà scontare sulla griglia di partenza frutto proprio dell’incidente, a detta dei commissari gara, causato da Max a Monza. Peraltro la Red Bull sta pensando di approfittare di una gara già comunque in salita per ricorrere alla quarta power unit sulla monoposto di Verstappen, cosa che annullerebbe o quasi le chance di vittoria del pilota orange. Ci sta pensando anche la Mercedes che prima o poi dovrà fare la stessa cosa sulla freccia d’argento dell’inglese. Che però non vince da un po’, un solo successo nelle ultime 10 gare, a Silverstone. E poi c’è il meteo, pioggia data quasi per certa in tutto il week end, soprattutto sabato ma anche domenica. Gli esperti di Libero Gioco per il week end russo danno il pilota Mercedes decisamente favorito: Hamilton quotato a 1.65; Verstappen dato solo a 5,00.

Formula 1, Ferrari: Sochi in salita per Leclerc ma power unit potenziata

Novità Ferrari in Russia. Nel Gran Premio d’Italia la scuderia di Maranello è stata costretta a giocare in difesa dietro le Mercedes, le Red Bull e guardando il trionfo McLaren che ha nuovamente ribaltato il duello per la terza piazza tra i costruttori. Sarà una rossa a due facce quella che vedremo a Sochi. Charlers Leclerc partirà dal fondo dello schieramento. Lo ha deciso il muretto Ferrari che però monterà sulla monoposto del monegasco una power unit e ulteriormente potenziata. Un segnale in vista del prossimo anno che fa ben sperare.

La corsa, in attesa si spera di una rapida rimonta di Leclerc, sarà quindi tutta o quasi sulle spalle di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha una grossa occasione partendo senza il velocissimo compagno di scuderia. Saprà sfruttarla? Comunque poca fiducia nel cavallino rampante che in questa stagione è stato sin qui competitivo ma non ha mai sfruttato le chance di vincere quando Hamilton e Verstappen erano fuori dai giochi, vedi Baku, Silverstone, Ungheria e Italia. Nonostante la penalità la vittoria di Leclerc è data a 50,00 mentre un successo di Sainz è dato a 75,00

Gp Russia: McLaren in fiducia, Bottas sulla pista portafortuna

C’è sempre spazio in questa F1 duopolio tra Hamilton e Verstappen per un colpo di mano. A Monza ci è riuscito Daniel Ricciardo con la McLaren a fare doppietta. Chissà se in Russia sarà così. Ci spera e ci pensa Valtteri Bottas che nel Gp Italia ha firmato la pole, vinto la Sprint Race e poi fatto podio rimontando dall’ultima posizione dove era partito in griglia. Ci pensa anche Sergio Perez che pare aver perso smalto dopo la vittoria di Baku a inizio stagione e il rinnovo in Red Bull. Il finlandese, prossimo pilota Alfa Romeo, è dato a 4,75 su una pista dove ha spesso vinto negli ultimi anni, poca fiducia nel messicano, dato a 20,00. Che è la stessa quota di Lando Norris visto meglio in casa McLaren rispetto a Ricciardo, dato a 30,00 nonostante la vittoria di Monza.

SPORTEVAI | 23-09-2021 10:53