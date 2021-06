Flop Olanda, bufera su De Ligt: Non perde mai il vizio

Grande protagonista della fase a gironi, fuori al primo incontro a eliminazione diretta. Il flop dell’Olanda a Euro 2020 fa rumore, ma più di tutti fa discutere l’espulsione di Matthijs De Ligt. Contro la Repubblica Ceca il difensore della Juventus è stato allontanato dal campo al 10′ del secondo tempo dopo un consulto Var per un fallo di mano, episodio che a conti fatti si è rivelato determinante per l’uscita di scena della sua nazionale.

De Ligt bacchettato sui social

Tra i primi a bacchettare l’olandese per la sua leggerezza, il giornalista Paolo Ziliani: “Bravo è bravo, De Ligt, ma proprio non gli va in testa che si gioca solo coi piedi e senza le mani. Stavolta invece di un rigore guadagna un rosso (incespica e blocca la palla con cui Schick andrebbe in porta) che lascia l’Olanda in 10 al 55’. Vabbè”. Quindi un altro velenoso affondo, con le immagini del difensore con la maglia della Juventus: “E insomma, qui da noi, con quei colori sulle spalle, gli arbitri ti puniscono una volta e due volte ti graziano; ma dove esiste il calcio senza il verme, l’abitudine di giocare con le mani costa caro. Spiace”.

Tutti contro De Ligt…tranne gli juventini

Anche altri utenti se la prendono con De Ligt: “Ritorno alle origini per De Ligt“. Oppure: “De Ligt perplesso, in Italia non gli fischiavano neanche il fallo”. E ancora: “Gesto folle di De Ligt che pensava di avere la maglia a strisce” e “De Ligt e il fallo di mano, una storia d’amore senza fine”. Solo i tifosi della Juventus si schierano dalla parte del loro beniamino, provando a giustificare la situazione che ha portato alla sua espulsione contro la Repubblica Ceca: “Il giallo era sufficiente, c’era pure un contatto con Schick a limite. Protagonismi arbitrali”. E ancora: “Accanimento inspiegabile, il rosso una evidente esagerazione”.

SPORTEVAI | 28-06-2021 10:09