Francia-Italia Under 21, esplode la rabbia sul web per gli errori arbitrali

I tifosi degli azzurrini indignati per il gol non concesso a Bellanova e per altri episodi: si moltiplicano gli attacchi sui social, nel mirino non solo la Uefa e il direttore di gara

23-06-2023 13:21

Non solo l’arbitraggio dell’olandese Lindhout, ma tutta la Uefa è finita nel mirino dei tifosi dell’Italia Under 21 dopo gli episodi che hanno penalizzato gli azzurrini nella sfida con la Francia, nella gara di esordio della squadra di Nicolato agli Europei U21.

Francia-Italia Under 21: i tre episodi arbitrali

L’episodio più clamoroso è quello riguardante il gol non concesso a Bellanova che avrebbe regalato il pareggio all’Italia Under 21: sul tiro dell’esterno la palla pare nettamente entrata, prima che il difensore della Francia Lukeba la ributti fuori. Niente goal-line technology, assistente piazzato male e la frittata è fatta.

Ma a far discutere, in precedenza, erano stati altri due episodi: sull’1-1 un braccio largo di Kalulu in area francese viene graziato dall’arbitro Lindhout, che poi non ravvede un fallo piuttosto netto di Gouiri su Okoli in occasione del 2-1 firmato da Barcola.

Francia-Italia Under 21: la rabbia dei tifosi azzurri

Sul web, già nei minuti successivi alla gara, è iniziata a montare la rabbia per il clamoroso errore sul gol non concesso a Bellanova. “La partita va ripetuta per chiaro errore che ha condizionato il risultato finale”, scrive Salvatore su Twitter. “Quella tra Francia U21 e Italia U21 è stata una partita bellissima rovinata da Allard Lindhout. Questo succede se ad arbitrare sono degli incompetenti”, aggiunge Matteo. “Episodi di Francia-Italia U21 imbarazzanti”, il parere di Marco. “Penso di non aver mai visto una partita così rubata come francia italia U21”, aggiunge Baretz.

Francia-Italia Under 21: tifosi se la prendono con la Figc

Ma la rabbia dei tifosi non è soltanto verso la Uefa e l’arbitro Lidnout: per alcuni tifosi degli azzurrini la Figc avrebbe dovuto farsi sentire. “Signori, niente da dire sul furto con scasso nella partita Francia-Italia U21? Gli azzurrini sono stati derubati e tutto Tace? Non è un brand da tutelare?”, scrive Luciano.

Stefano, tifoso romanista, ricorda invece gli errori arbitrali nella finale di Europa League a danno della Roma: “Adesso tutti indignati per l’arbitraggio della partita di ieri dell’U21, dopo la finale di Europa League tutti addosso a Mourinho, invece”. Latte, invece, va controcorrente e punta il dito sulla prova deludente dell’Italia U21 di Nicolato: “Basta con questo piagnisteo, se eri più forte vincevi”.