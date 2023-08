Gironi sorteggio Champions, Inter: Marotta vuota il sacco su Lukaku e mercato

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, dice la sua su sorteggio Champions, mercato e anche sull'approdo di Lukaku alla Roma: l'intervento in diretta.

31-08-2023 21:22

Tra i primi a commentare l’esito del sorteggio dei gironi di Champions, da Monte Carlo, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. L’esperto dirigente nerazzurro si è soffermato a lungo ai microfoni di Sky sul cammino dei nerazzurri nella fase a gironi: sulla strada di Inzaghi ci saranno Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Da parte di Marotta, però, anche alcune significative indicazioni di mercato e un commento sull’approdo di Lukaku alla Roma.

Inter, le parole di Marotta sul sorteggio Champions

Le prime parole di Marotta, ovviamente, sono sul sorteggio: “Dipenderà da noi far in modo che sia stato un sorteggio buono. Il destino è nelle nostre mani, ma ci vorranno piedi e cervello. È stato senza dubbio un sorteggio equilibrato, ma il percorso fatto negli anni da questo gruppo, da questa società, proprietà e dirigenti, è stato positivo. Siamo ottavi nel ranking e abbiamo scalato tante posizioni grazie al lavoro di tutti. Inzaghi ci ha portato anche in finale. Sono molto fiducioso – ha aggiunto Marotta – L’Inter si è riappropriata di un palcoscenico consono al suo blasone. Migliorare quanto fatto l’anno scorso significherebbe vincere la Champions“.

Marotta: l’ammissione sul mercato e i rinforzi a centrocampo

Quindi il mercato, argomento ancora caldissimo visto che c’è ancora un giorno per portare a termine gli ultimi affari: “Anche quest’anno alcuni giocatori hanno ricevuto delle richieste e la proprietà ha avuto la forza di no, siamo riusciti a confermare giocatori importanti“, ha sottolineato Marotta. “Manca ancora un giorno e la volontà è quella di cogliere alcune opportunità per puntellare la squadra. Maxime Lopez o Ndombele? Non voglio sbilanciarmi o illudere, i tifosi ma anche gli stessi ragazzi. Stiamo lavorando e siamo molto attivi sul fronte mercato, abbiamo le idee molto chiare. Siamo soddisfatti di quanto fatto, ma ci piacerebbe aggiungere la ciliegina sulla torta”.

Lukaku alla Roma, il commento di Marotta

Dulcis in fundo, Lukaku. L’Inter ha scaricato Big Rom a luglio e il centravanti belga, dopo aver strizzato l’occhio a Milan e Juventus, alla fine s’è accasato alla Roma. “Non me lo immaginavo”, l’ammissione di Marotta. “Eppure il nostro mondo è così ed è un po’ il bello dello sport. Dal punto di vista della competitività l’arrivo di Lukaku alla Roma rende ancora più interessante un campionato che rischiava di decadere di valore alla luce di quello che sta accadendo con la crescita del calcio dell’Arabia Saudita. Da parte nostra siamo contenti e orgogliosi del reparto offensivo che abbiamo, perché è molto forte”.