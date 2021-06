Gosens: "C'è un'atmosfera fantastica"

Il terzino della Germania Robin Gosens in conferenza stampa ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere in Nazionale: “Per me è un grande onore rappresentar la Germania in questo torneo, l’atmosfera nel gruppo è fantastica e c’è grande eccitazione. Negli allenamenti spingiamo al massimo e lo faremo anche nelle partite. Sono felice di poter essere qui”.

“La presenza dei tifosi allo stadio è qualcosa di semplicemente fantastico, sono contento anche perché vuol dire che la situazione dei contagi sta calando e mi auguro che si possa andare avanti così e che presto anche gli sportivi dilettanti possano tornare presto a fare sport”.

