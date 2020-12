I risultati in Premier League

Vittoria in rimonta del West Ham che, nell’anticipo della dodicesima giornata di Premier League, batte il Leeds. Decisivo il goal del difensore italiano Ogbonna dopo l’iniziale vantaggio della squadra di Bielsa col rigore di Klich e il pareggio firmato da Soucek.

Altra gara senza i tre punti per il Wolverhampton, beffato in casa dall’ Aston Villa grazie ad un rigore trasformato da El Ghazi in pieno recupero. Espulsi Douglas Luiz e Joao Moutinho. Vince il Newcastle, che batte 2-1 il West Bromwich.

Grande attesa per il Derby di Manchester non ripagata: zero emozioni e zero goal nel match tra lo United e il City, entrambe per ora fuori dalla zona europea. Citizens mai con così poche reti messe a segno: appena 17 dall’inizio dell’annata.

Rialza la testa l’Everton di Ancelotti, che grazie al rigore di Sigurdsson e ad una gara quadrata ha superato di misura il Chelsea di Lampard rilanciandosi in zona europea. Premier League sempre più equilibrata.

PREMIER LEAGUE, 12ª GIORNATA

LEEDS-WEST HAM 1-2 [6′ rig. Klich (L), 25′ Soucek, 80′ Ogbonna (W)]

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA 0-1 [94′ rig. El Ghazi]

NEWCASTLE-WEST BROMWICH 2-1 [1′ Almiron (N), 50′ Furlong (W), 82′ Gayle (N)]

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-0

EVERTON-CHELSEA 1-0 [22′ aut. Sigurdsson]

SOUTHAMPTON-SHEFFIELD UNITED [domenica ore 13.00]

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM [domenica ore 15.15]

FULHAM-LIVERPOOL [domenica ore 17.30]

ARSENAL-BURNLEY [domenica ore 20.15]

LEICESTER-BRIGHTON [domenica ore 20.15]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

TOTTENHAM 24 punti LIVERPOOL 24 CHELSEA 22 LEICESTER 21 SOUTHAMPTON 20 WEST HAM 20 EVERTON 20 MANCHESTER UNITED 20 MANCHESTER CITY 19 ASTON VILLA 18 WOLVERHAMPTON 17 NEWCASTLE 17 CRYSTAL PALACE 16 LEEDS 14 ARSENAL 13 BRIGHTON 10 FULHAM 7 WEST BROMWICH 6 BURNLEY 6 SHEFFIELD UNITED 1

OMNISPORT | 12-12-2020 23:29