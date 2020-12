I risultati in Premier League

Quindicesima giornata di Premier League in scena nel ‘Boxing Day’. Il turno di Santo Stefano viene aperto dal pirotecnico 2-2 tra Leicester e Manchester United, con Vardy che riacciuffa i Red Devils nel finale. Nei 90′, curiosa punizione fischiata contro Bailly per un fallo di mani a dir poco bizzarro.

Si riavvicina alla zona Champions l’Aston villa dopo aver superato agevolgmente il Crystal Palace: 3-0 e 25 punti in classifica per i Villains, riusciti a portare a casa l’intera posta, e non di misura, nonostante l’inferiorità numerica subita al 45′, sull’1-0.

A Londra, invece il Southampton non va oltre il pareggio contro il Fulham, perdendo una grossa opportunità in chiave europea. Sempre in città, il Derby tra Arsenal e Chelsea ha visto i padroni di casa battere i Blues per 3-1 a sorpresa: prove di rinascita per la squadra di Arteta?

L’Everton ha sconfitto di misura il fanalino di coda Sheffield, lanciandosi come prima sfidante al Liverpool capolista, mentre il Manchester City ha superato senza troppi problemi il Newcastle rilanciandosi in classifica.

Domenica il resto dei match con Liverpool e Tottenham.

PREMIER LEAGUE, 15ª GIORNATA

LEICESTER-MANCHESTER UNITED 2-2 [23′ Rashford (M), 31′ Barnes (L), 79′ B. Fernandes (M), 85′ Vardy (L)]

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE 3-0 [5′ Traorè, 66′ Hause, 76′ El-Ghazi]

FULHAM-SOUTHAMPTON 0-0

ARSENAL-CHELSEA 3-0 [34′ rig. Lacazette (A), 44′ Xhaka (A), 56′ Saka (A), 85′ Abraham (C)]

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0 [14′ Gundogan, 55′ Torres]

SHEFFIELD UNITED-EVERTON 0-1 [80′ Sigurdsson]

LEEDS-BURNLEY domenica ore 13

WEST HAM-BRIGHTON domenica ore 15:15

LIVERPOOL-WBA domenica ore 17:30

WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM domenica ore 20:15

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 31 punti EVERTON 29 LEICESTER 28 MANCHESTER UNITED 27 MANCHESTER CITY 26 ASTON VILLA 25 CHELSEA 25 TOTTENHAM 25 SOUTHAMPTON 24 WEST HAM 21 WOLVERHAMPTON 21 NEWCASTLE 18 CRYSTAL PALACE 18 LEEDS 17 ARSENAL 17 BURNLEY 13 BRIGHTON 12 FULHAM 11 WBA 7 SHEFFIELD UNITED 2

OMNISPORT | 26-12-2020 23:07