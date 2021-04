I risultati in Serie B

Continua la marcia dell’Empoli come capolista di Serie B, deciso a tornare in A. I toscani allungano a +4 sul Lecce, sconfitto in casa dalla SPAL sabato pomeriggio.

A decidere la gara contro la Reggiana ci ha pensato Matos: conclusione di Bajrami deviata da Ajeti, palla sui piedi dell’attaccante dell’Empoli che all’11’ ha insaccato per tre punti fondamentali in chiave promozione.

Accorcia sul Lecce invece la Salernitana, che travolge 3-0 l’Entella. Ancora ko il Monza, sconfitto ad Ascoli. Pareggio tra Brescia e Pescara: attimi di paura per il tecnico ospite Grassadonia, che sviene in panchina. Vince in rimonta la Cremonese contro il Pordenone, 1-1 tra Frosinone e Cittadella.

Domenica pomeriggio netto successo della Reggina contro il Vicenza, che nel finale fallisce anche un rigore con Giacomelli. Lo stop del Monza permette al Venezia di scavalcare i brianzoli in classifica grazie alla vittoria sul Cosenza: un goal nel primo tempo e due nella ripresa per dare battaglia a Lecce e Salernitana, così da provare ad approdare in A senza passare dai playoff.

Nell’ultimo match del 33esimo turno il Chievo supera il Pisa con una rete per tempo e si porta al settimo posto, con quattro lunghezze di vantaggio sulla nona posizione. Terza sconfitta di fila per i toscani.

SERIE B, 33ª GIORNATA

REGGIANA-EMPOLI 0-1 [11′ Matos]

ASCOLI-MONZA 1-0 [64′ Saric]

BRESCIA-PESCARA 1-1 [17′ Jagiello (B), 72′ Dessena (P]

CREMONESE-PORDENONE 2-1 [5′ Zammarini (P), 35′ Valeri, 60′ Strizzolo (C)]

ENTELLA-SALERNITANA 0-3 [14′ Veseli, 17′ Bogdan, 60′ Tutino]

LECCE-SPAL 1-2 [13′ Valoti (S), 17′ Majer (L), 54′ Okoli (S)]

FROSINONE-CITTADELLA 1-1 [21′ Beretta (C), 57′ Brighenti (F)]

REGGINA-VICENZA 3-0 [3′ aut.Valentini, 6′ Edera, 56′ Denis]

VENEZIA-COSENZA 3-0 [43′ Ceccaroni, 58′ Crnigoj, 79′ Esposito]

CHIEVO-PISA 2-0 [3′ Garritano, 71′ De Luca]

CLASSIFICA SERIE B

EMPOLI 62 punti LECCE 58 SALERNITANA 57 VENEZIA 53 MONZA 52 SPAL 50 CHIEVO 48 CITTADELLA 47 BRESCIA 44 REGGINA 44 CREMONESE 42 VICENZA 41 PISA 40 FROSINONE 40 PORDENONE 37 ASCOLI 34 COSENZA 32 REGGIANA 31 PESCARA 28 ENTELLA 22

OMNISPORT | 12-04-2021 21:51