Il look dell'Italia scatena il web: "Nazionale camerieri”

L’eleganza è uno dei marchi di fabbrica del “made in Italy” e la Figc – come molte altre federazioni sportive del nostro paese – ha sempre riservato una certa attenzione al look della Nazionale, affidando a grandi firme il compito di disegnare la divisa ufficiale degli azzurri (in basso, foto Figc/Getty).

La divisa disegnata da Armani

Stavolta, però, il lavoro svolto da un gigante della moda come Giorgio Armani ha destato qualche perplessità. In particolare, il completo principale indossato dagli azzurri, uno spezzato composto da giacca chiara (grigio/argento) su pantalone nero ha scatenato l’ironia di molti tifosi: per il taglio, il collo e l’abbottonatura, la giacca è stata paragonata da molti a quella utilizzata da camerieri o facchini d’albergo.

L’ironia dei tifosi sul web

“Istituto alberghiero, foto di gruppo”, commenta Federico su Twitter postando la foto istituzionale del gruppo azzurro. “Ma veramente…meno male che dovremmo esportare la moda nel mondo!”, aggiunge Aurelio.

“Ecco la nazionale italiana camerieri! Pronti per la partita del cuore Vs nazionale tassisti”, scrive Rumore. “Effettivamente, una giacca di una bruttezza imbarazzante”, l’opinione di Riccardo. “Ma il sarto è della Corea del Nord?”, domanda Domenico. “Terribili, ma che è ‘sta cafonata?”, chiede invece Matteo.

“Ragazzi tranquilli, non è la Nazionale – ironizza Manel – si tratta dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef”. E anche Nicola spara un’allusione televisiva: “Eccoli i partecipanti della Mancini Chef Academy”.

Leo, invece, conclude con un collegamento con l’attualità politica: “Una Repubblica fondata sui ristoranti. I 4 posti a tavola sono la cosa più importante dell’agenda politica nazionale. E infatti andiamo a Euro2020 con la divisa dell’alberghiero”.

SPORTEVAI | 03-06-2021 12:07