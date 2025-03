Indian Wells, sorteggio: Djokovic-Alcaraz nei quarti? Berrettini sfortunato, meglio Musetti. Paolini, c'è Sabalenka

Il sorteggio del primo Masters 1000 della stagione non sorride troppo agli italiani: Berrettini potrebbe ritrovare ancora Tsitsipas (e poi Zverev), va meglio a Sonego e Arnaldi.

Dovranno fare a meno del “loro” numero uno, ma gli italiani in terra di California hanno voglia di regalarsi qualcosa di veramente importante. E provare a fare quanta più strada, perché nel primo Masters 1000 della stagione i punti in palio valgono davvero tanto. Col sorteggio effettuato nella nottata italiana che ha permesso di conoscere i potenziali avversari dei 7 azzurri (ma potrebbero diventare 9) presenti in tabellone. E che ha finito per suscitare anche parecchia attenzione in vista di quello che potrebbe essere un quarto di finale che vale quanto una finale.

Nole e Carlos, tira aria di rivincita (Kyrgios permettendo…)

Perché Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono finiti ancora una volta nella stessa parte di tabellone: la rivincita del quarto di finale degli Australian Open, dominato dal serbo, potrebbe andare in scena proprio sul chiassoso campo del Tennis Garden, aumentando l’interesse per quella che non sarebbe una sfida come le altre.

Djokovic però dovrebbe prima superare un altro scoglio, quello rappresentato da Nick Kyrgios: se l’australiano supererà il match di primo turno, dove è stato abbinato a un qualificato (potrebbe essere anche Matteo Gigante o Giulio Zeppieri, che oggi si giocano un posto nel main draw affrontando rispettivamente van de Zandschulp e Kukushkin), allora la sfida fratricida con il grande amico Nole sarà un altro motivo di indubbio interesse. Sulla strada di Zverev, testa di serie numero 1, ci sono Griekspoor, Mpetshi Perricard e Tsitsipas, il che vuol dire che contro il tedesco nei quarti potrebbe giocare anche Berrettini.

Berrettini, sorteggio antipatico. Medvedev sulla via di Musetti

Il quale starà già pensando all’ipotetico incontro di terzo turno dove potrebbe ritrovare proprio Tsitsipas, che l’ha battuto qualche giorno fa a Dubai. Matteo, testa di serie numero 28, godrà di un bye al primo turno come tutte le teste do serie, poi si ritroverà ad affrontare uno tra lo spagnolo Carballes Baena (con cui è avanti 3-1 nei precedenti) o l’australiano O’Connell, recentemente battuto anche a Dubai (2-0 per il romano nelle due sfide disputate). Agli ottavi sulla via di Matteo si potrebbe prefigurare un’altra rivincita, quella con Holger Rune, che l’ha battuto sempre agli ottavi a Melbourne un paio di mesi fa, prima dell’eventuale quarto con Zverev nella parte di tabellone che in semifinale potrebbe vedere uno tra Ruud e Medvedev.

Il sogno nemmeno troppo nascosto è quello però di puntare a un bel derby di semifinale con la miglior testa di serie italiana presente in tabellone: Lorenzo Musetti al secondo turno esordirà con uno tra Safiullin (1-1 nei precedenti) e Opelka, col quale è sotto 3-1 negli scontri diretti, pur avendo vinto l’ultima sfida disputata ad agosto agli US Open. Pericolo Fils o Zhang nel terzo turno, ma un ottavo con Ruud (forte sulla terra, meno sul veloce) potrebbe rappresentare una buona occasione per andare a sfidare nei quarti Medvedev.

Cobolli a caccia di riscatto, Arnaldi mette nel mirino Rublev

Il russo potrebbe però vedersela già al terzo turno con un italiano: Flavio Cobolli è stato sorteggiato dalla stessa parte di tabellone di Musetti, e al primo turno sfiderà un tennista proveniente dalle qualificazioni. L’ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentato da Alex Michelsen al secondo turno, e appunto poi potrebbe scapparci il match con Medvedev, col quale ha perso due volte nel 2024 a Flushing Meadows e a Pechino.

Gli altri italiani sono finiti tutti dalla parte opposta del tabellone, a cominciare da Matteo Arnaldi, che sfiderà al debutto l’americano Aleksandar Kovacevic, col quale è avanti 1-0 negli scontri diretti. In “premio” per chi vince c’è il match di secondo turno con Andrej Rublev, che Arnaldi ha battuto lo scorso anno al Roland Garros (in mezzo i ko. di Vienna e Montreal). Dovesse avanzare fino agli ottavi, pericolo Shelton per il ligure, mentre nei quarti occhio a Taylor Fritz.

Sonego-Darderi sognano il derby al terzo turno

Sulla via che conduce al già citato possibile (probabile) quarto tra Djokovic e Alcaraz proveranno a infilarsi anche Sonego e Darderi. Sonny debutterà contro David Goffin, che pare essersi ripreso dopo un lungo periodo di crisi (1-1 nei precedenti, l’ultimo vinto dal torinese a Winston-Salem la scorsa estate), mentre al secondo turno lo sfidante sarà Alex de Minaur.

Al terzo turno ci potrebbe scappare il derby con Luciano Darderi, sempre alla ricerca del Luciano che fu: il debutto assoluto nel torneo californiano dell’italo-argentino avverrà contro Facundo Diaz Acosta (1-1), e il vincitore andrà a sfidare Hubi Hurkacz al secondo turno.

Infine, Luca Nardi torna nel luogo dove un anno fa diede vita all’incredibile vittoria su Djokovic sfidando al primo turno Cameron Norrie, mettendo nel mirino la sfida di secondo turno contro Jiri Lehecka e sullo sfondo un terzo turno contro Tommy Paul.

Paolini e Cocciaretto sulla strada di Sabalenka

In campo femminile, Jasmine Paolini attende di sapere chi sarà la sua prima avversaria che uscirà dal confronto tra l’americana Jovic e l’austriaca Grabher. La garfagnina è finita nello spicchio di tabellone presidiato da Aryna Sabalenka, che potrebbe affrontare nei quarti (Gauff o Keys le possibili rivali in un’ipotetica semifinale).

Debutto al primo turno sia per Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà la Zarauza (e al terzo turno potrebbe sfidare la Sabalenka), sia per Lucia Bronzetti, opposta alla Kalinina e finita dalla parte di tabellone di Muchova e Swiatek.