Inghilterra-Slovacchia, moviola: arbitro senza freni, che flop l’assistente

La prova di Umut Meler all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito otto giocatori nel corso del match

Classe 1986, Umut Meler, l’arbitro scelto per Inghilterra-Slovacchia, aveva ben figurato in precedenza in Belgio-Slovacchia e Polonia-Austria, anche se decisivo è stato l’aiuto del Var. Il fischietto turco ha cominciato ad arbitrare la Süper Lig, massimo campionato in Turchia, nel 2015 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa due anni più tardi, nel 2017. Meler è stato anche il direttore di gara della partita tra Ankaragücü e Rizespor, dove il goal del pareggio degli ospiti segnato allo scadere da Gaich, ha creato una scena di incredibile violenza dove a pagarne le conseguenze è stato proprio il direttore di gara, colpito con violenza sul volto dall’ormai ex presidente della squadra di casa. In Champions League le partite dirette dall’arbitro turco sono 3, tra cui la Lazio, nel match giocato allo stadio Olimpico contro gli scozzesi del Celtic Glasgow, vinto 2-0 grazie alla doppietta realizzata in tre minuti da Immobile. Anche in Europa League le partite dirette da Umut Meler sono state 3: ha diretto anche il Milan nel successo sullo Slavia Praga per 4-2 e l’andata dei quarti di finale con il match vinto per 3-0, ad Anfield, dall’Atalanta contro il Liverpool di Klopp. In Conference ha arbitrato il ritorno della semifinale di Conference League contro il Club Brugge, incontro che ha permesso ai viola di accedere alla finale della competizione, dove ha poi perso con i greci dell’Olympiacos ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Meler con Inghilterra e Slovacchia

Con gli inglesi aveva un solo precedente a livello di Under 17, mentre l’unica partita che aveva diretto della Slovacchia è quella col Belgio (vinta) sempre ad Euro2024.

L’arbitro ha ammonito otto giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Eyisoy ed Ersoy con lo sloveno Obrenovic IV uomo e il tedesco Fritz al Var, l’arbitro ha ammonito otto giocatori: Guehi, Mainoo, Kucka, Bellingham, Skriniar, Pekarik, Vavro, Gyomber.

Inghilterra-Slovacchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Tre minuti e scatta il primo giallo: tocca a Guehi per un fallo su David Strelec. In un retropassaggio troppo corto si fionda l’attaccante ex Spezia, il difensore inglese è costretto all’intervento per evitare la ripartenza a campo aperto della Slovacchia. Ammonito al 7′ anche Mainoo per un pestone su Duda in area avversaria. Al 13′ ammonito Kucka per un fallo tattico su Trippier. Al 17′ Haraslin parte in una veloce serpentina dalla sua metà campo e Bellingham lo butta giù entrando in scivolata: altra ammonizione. Super-lavoro per l’arbitro che estrae un altro giallo al 46’per Skriniar, per un intervento duro a centrocampo su Bellingham. Al 50′ imbucata sulla sinistra per Trippier, che mette la palla dentro per Phil Foden che insacca facilmente dal centro dell’area di rigore ma si trova alle spalle di tutti.

L’assistente non se ne accorge e non alza la bandierina, l’arbitro assegna il gol ma dopo un check ferma tutto, è fuorigioco e la rete viene annullata. Al 59′ intervento pericoloso di Kucka su Mainoo proprio al limite della propria area, rischia tantissimo l’ex giocatore del Genoa, già ammonito. Al 77′ ammonito Pekarik in seguito a un intervento in ritardo su Phil Foden. Si va agli over time dopo il gol all’ultimo respiro di Bellingham. Al 108′ un body check di Denis Vavro su Eze viene punito col giallo. Al 114′ anche Norbert Gyombér viene ammonito per un intervento su Toney e Inghilterra-Slovacchia finisce 2-1 dopo i supplementari.