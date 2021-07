Insigne e la pagella della discordia: la furia dei tifosi del Napoli

Dopo la festa è il momento del bilancio. I giornali sportivi e non solo si lanciano nell’analisi di Euro 2020 a cominciare proprio dai campioni in carica. Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport però sembrano avere un’opinione molto discordante su Lorenzo Insigne. Il calciatore del Napoli infatti riceve un giudizio non proprio lusinghiero sulle pagine della Rosa.

La pagella di Insigne

Ancora una volta Lorenzo Insigne finisce nel mirino della critica. Il voto che la Gazzetta dello Sport gli assegna (un 8) sembra essere molto positivo ma le parole usate verso il capitano del Napoli fanno discutere: “Subito protagonista con la Turchia, segna e inventa. Sembra la promessa perentoria di un grande Europeo, quello che ti svolta la carriera a 30 anni. La mantiene solo in parte. Il picco con il meraviglioso tiraggiro che stende il Belgio. La sua zona è sempre l’area creativa della nazionale. Crea, corre, lega e aiuta anche senza palla. Nulla da dire. Ma le partite più calde non riesce a marchiarle con il suo genio. Europeo più che positivo ma non tale da cambiargli lo status. Lorenzo resta un ottimo giocatore. Non di più”.

La reazione dei social

E quando si parla di Lorenzo Insigne le reazioni dei tifosi napoletani sono sempre molto discordanti. Per tanti fan azzurri, infatti, l’Europeo giocato dal capitano è di grandissimo livello, che restituisce un giocatore capace di calarsi appieno nello spirito di squadra e non solo fatto da grandi giocate. “Non ce la fate proprio a essere oggettivi. Gioca praticamente da ala, nessun 10 al mondo rientra in difesa come fa lui, in attacco per 70 minuti abbondanti è lucido in ogni giocata, ogni azione offensiva passava dal suo lato. Per quanto mi riguarda uno dei migliori 10 in Europa”.

Sono tanti i tifosi del Napoli che invitano a guardare le prestazioni di Insigne da un altro punto di vista: “Quando si giudica Insigne si sottolinea sempre l’aspetto negativo. Bisogna osservare il calcio senza premeditazione e trovatemi un gol più bello di quello realizzato contro il Belgio”. E ancora: “Sono sei anni che va in doppia cifra e sforna assist a ripetizione, gioca sempre aiutano la squadra. E non è un caso che tutti gli allenatori lo hanno sempre messo al centro del progetto”.

SPORTEVAI | 13-07-2021 11:46