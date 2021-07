Italia, gioia sfrenata: i tifosi scelgono il più “festaiolo”

La grande festa della nazionale italiana è stata anche la grande festa di tutti gli italiani. La notte di Londra e la lunghissima giornata di Roma hanno riavvicinato i tifosi e non solo a una squadra capace di compiere una grande impresa e di risollevare il morale dopo lunghi mesi di sofferenze e difficoltà.

La festa azzurra

I festeggiamenti di Chiellini e di tutti gli azzurri sono stati vissuti con grande trasporto sia per le strade della Capitale che sui social. Lo spirito da leader di Bonucci, la calma di capitan Chiellini, i cori lanciati da Lorenzo Insigne hanno attirato le attenzioni dei tifosi. Ma la lunga giornata di festa ha incoronato un solo idolo indiscusso: Nicolò Barella.

L’idolo della festa

Il centrocampista dell’Inter è stato il grande protagonista della festa azzurra con la sua aria da “monello”, Barella ha attirato su di sé tutte le attenzioni e in particolare è diventato virale il suo comportamento a Palazzo Chigi. Di fronte alle massime cariche dello stato il giocatore è arrivato “armato” di occhiali da sole e con una borraccia che cercava di bere al riparo delle telecamere.

Il preferito dei social

Le immagini del giocatore dell’Inter non sono ovviamente passate inosservate sui social: “Più vedo le foto di Barella in occhiali da solo e palesemente con i postumi che beve dalla borraccia e più rido. Poi era sempre a portare di telecamera”. “Il modo in cui si è seduto tutto sbracato con gli occhia di sole e si è messo a bere come al bar in diretta davanti al presidente del Consiglio. Magico Nicolò Barella”.

Perfetto per i “meme”

Barella è diventato un grande idolo dei social nel corso di questo Europeo non solo per il gol e le sue giocate ma soprattutto per le espressioni che ha regalato a favore di telecamere, per i suoi battibecchi con Locatelli e per il suo atteggiamento che ha saputo conquistare anche i non appassionati di calcio: “Di questo Europeo rimaranno tutte le sue fotografie e i suoi meme. Barella idolo”.

