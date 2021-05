Italia, la scelta di Mancini monopolizza l'attenzione dei tifosi

Nel primo test verso l’Europeo, al via il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale contro la Turchia, l’Italia supera senza grandi problemi San Marino. Al triplice fischio è 7-0 grazie alle reti di Federico Bernardeschi, Gian Marco Ferrari, Andrea Belotti e le doppiette di Matteo Pessina e Matteo Politano. Le scelte inziali di Roberto Mancini non sorprendono, con il Ct che dà una chance di mettersi in mostra alle seconde linee. Sui social c’è comunque chi ironizza: “Conosco di più i giocatori di San Marino rispetto ai titolari della nazionale in campo stasera”, ma è una decisione in particolare che divide letteralmente i tifosi azzurri: in tanti, infatti, dimostrano di non gradire la fascia da capitano al braccio di Bernardeschi.

Italia-San Marino, Bernardeschi bersaglio social

La questione fascia monopolizza letteralmente i social ben prima del fischio d’inizio e per gran parte del match. C’è chi scrive: Ho visto Italia-Corea del Sud 2002, Milan-Benevento con gol di Brignoli al 94′ e Istanbul 2005, ma un incubo pari a Bernardeschi capitano della nazionale sinceramente mi mancava”, e ancora: “è una porcata peggiore del rigore di Calvarese“. Non manca comunque chi si schiera con l’esterno della Juventus e twitta: “Bernardeschi capitano della Nazionale. E allora? Con quella formazione chi avrebbe dovuto mettere? È, probabilmente, quello con più esperienza. Giusto che sia lui. Polemica inutile“.

Alla mezz’ora, è proprio Bernardeschi a rompere il ghiaccio, con un bel destro dal limite che supera il portiere di San Marino, Elia Benedettini. Il gol non cambia comunque l’umore dei commenti sui social. C’è chi scrive: “dopo più di mezz’ora abbiamo segnato al San Marino con Bernardeschi. Sipario” e poi: “Federico bravone solo con la maglia dell’Italia“, “solo contro San Marino poteva riuscirci… il suo livello è quello“. Passano 3′ e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gian Marco Ferrari bagna l’esordio ufficiale in Nazionale con il gol del raddoppio con cui si va al riposo.

Italia-San Marino, la rivincita di Bernardeschi

Nella ripresa, la gara non cambia, con l’Italia che trova il tris dopo appena 4′. Ci pensa il neo entrato Matteo Politano dopo un pasticcio della retroguardia ospite. Al 21′ tocca ad Andrea Belotti calare il poker, andando a chiudere in rete il bel dialogo al limite con Bernardeschi, che finalmente si prende qualche complimento dai social. Un tifoso scrive: “Bernardeschi in Nazionale fa sempre bene tra prestazioni, gol e assist. Vediamo se tra Europei e Allegri riesce a svoltare (ennesima chance)”, e ancora: “Bernashow“, “sembra un altro giocatore in nazionale. Azione bellissima per il 4-0″.

Al 73′ c’è spazio anche per la prima marcatura azzurra di Pessina, che indovina il pertugio dopo il palo di Gaetano Castrovilli. Passano 4′ e Politano concede il bis per il 6-0 e in tanti dimostrano di non aver dimenticato l’Eurovision Song Contest: “Dovete segnare 12 goal, come i punti che avrebbero dovuto darci all’Eurovision”, “Daii altri 6 e stiamo pari per l’Eurovision”. Non manca chi chiede la conferma dell’esterno del Napoli per l’Europeo: “Politano con Chiesa è l’unico col cambio di passo. Sarebbe curioso non vederlo all’Europeo”, “Posso dire che per me Politano merita l’Europeo?”. Anche in questo caso, ci sono complimenti per Bernardeschi: “Politano, 6-0, ma c’è Bernardeschi che dipinge calcio“.

Il punto del definitivo 7-0 arriva all’84’ e, anche in questo caso il gol che nasce da una giocata di Bernardeschi, bravo a lasciare sul posto due difensori e a servire Pessina a due passi dalla porta. ma per il centrocampista azzurro della Juve, ai complimenti si sommano i dubbi: “Premettendo che io non sono di quelli che godono a vederlo giocare male….ma starei attento con i giudizi su Bernardeschi stasera…contro di questi ci ho giocato anch’io” e l’ironia: “Auguro a Bernardeschi un europeo stupendo e di entrare nella top 11 della UEFA. Magari riusciremmo a fare anche una bella plusvalenza!!“, “1 gol e 2 Assist nella stessa partita Berna non li faceva dagli allievi nazionali della Fiorentina“.

SPORTEVAI | 28-05-2021 22:45