Italia-Spagna, la rabbia dei tifosi italiani: “Basta alibi”

Ancora una volta gli arbitri. La semifinale dell’Europeo tra Italia e Spagna è stata affidata all’arbitro tedesco Felix Byrch, che nel corso della rassegna continentale non è stato tra i migliori per rendimento. Una decisione che ha scatenato polemiche visto che il fischietto sembrava “pronto all’esclusione” dopo la prima fase e che invece ora si ritroverà a gestire una delle fare più importanti del torneo

L’avvertimento del Corriere dello Sport

Sull’argomento arbitro torna ancora una volta il Corriere dello Sport, che nel corso delle ultime settimane, è stato molto critico nei confronti delle designazioni arbitrali per le gare della nazionale di Mancini. Il giornale titola: “Byrch è l’immagine del fallimento Uefa” e ancora nell’articolo si legge: “La designazione del tedesco Byrch per la semifinale Italia-Spagna è la conferma del fallimento arbitrale della Uefa. In campo ancora dopo ottavi e quarti, non c’è ricambio generazionale e con noi ha sempre sbagliato parecchio”.

La rabbia dei tifosi

Ma il tema arbitrale sembra interessare davvero poco i tifosi italiani. Già nel corso delle ultime settimane i tifosi azzurri hanno sempre fatto capire di non voler trovare scuse. La squadra di Mancini ha dimostrato di essere un gruppo forte e i direttori di gara non sono mai stati determinanti nonostante le proteste per il rigore subito contro il Belgio.

Anche la designazione di Byrch non spaventa e anzi i fan azzurri vogliono che si parli solo di calcio senza cercare dietrologie e alibi: “Con questa ennesima ridicola prima pagina è ufficialmente certificato che il Corriere dello Sport sia definitivamente declassato a testata provinciale se non addirittura locale”. E ancora: “E per gente di questo tipo che poi ti viene addirittura la voglia di sperare che ci buttino fuori con un grosso errore arbitrali”.

La reazione dei tifosi italiani sembra unanime, la squadra di Mancini non deve cercare alibi ma deve provare sul campo di essere migliore degli avversari: “Ancora dietrologia sugli arbitri? Pretendete mentalità sportiva dai tifosi mentre siete i primi a vivere di sospetti, non trovo riferimenti agli arbitri su nessuna stampa internazionale, perché mi dovete far vergognare?”. Ma ovviamente si parla anche di serie A: “Devo dire che sono affascinato da tutti quelli che durante l’anno aspettano le designazioni arbitrali della Juve solo per fare le piagnucolate, salvo poi renderci conto in circostanze come questa di quanto sia idiota farlo. Ma ovviamente a settembre ricominceranno”.

