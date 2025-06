Italia U.21-Romania, moviola: i dubbi sul rigore nel recupero e il gol annullato

La prova dell’arbitro Fotias all’"Anton Malatinsky Stadium" di Trnava agli Europei U.21 analizzata ai raggi X, il fischietto greco ne ha ammoniti tre

Classe ’89, Vassilis Fotias – la scelta per Italia-Romania Under 21 – non ha grande esperienza internazionale: nel suo curriculum una sola gara di Champions, tre di Conference e una di Nations League. In carriera su 138 partite dirette ha mostrato 608 cartellini gialli (media 4,41) e sette rossi ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto greco.

I precedenti tra le due nazionali

E’ stata la quinta sfida tra le due nazionali: gli azzurrini erano imbattuti con 4 vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meintanas e Papadakis con il macedone Stojchevski IV uomo, Evangelou al Var e l’olandese Dechepy all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Munteanu, Grameni, Fabbian.

Italia U.21-Romania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 19′, per Munteanu dopo un intervento in tackle su Pirola. In pieno recupero del primo tempo protesta la Romania: Ndour, nel tentivo di disimpegnare la sfera, finisce per scalciare Rares Ilie. Lungo check del Var ed alla fine l’arbitro viene richiamato all’on field review e cambia idea: viene assegnato il rigore che però Munteanu si fa parare da Desplanches. Al 47′ ammonito Grameni per un pestone ai danni di Prati a metà campo.

Al 61′ segna Stoica su torre di Muntean ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 90′ giallo per Fabbian che trattiene a centrocampo Popescu. Dopo 3′ di recupero Italia-Romania finisce 1-0.