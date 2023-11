Under 21, San Marino-Italia: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Doppio appuntamento nel mese di novembre per gli azzurrini: dopo la gara di domani contro la formazione di Cecchetti, martedì ci sarà l'Irlanda U21

15-11-2023 11:16

L’Italia U21 si appresta a riprendere il cammino verso gli Europei che si svolgeranno in Slovacchia nel 2025. La squadra, guidata da Carmine Nunziata, nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 16 novembre, scenderà in campo per la sfida contro il San Marino. La sfida si terrà al San Marino Stadium di Serravalle, con fischio previsto alle 18:30. Ad arbitrare l’incontro sarà il fischietto finlandese Joni Hyytiä.

Europei U21, San Marino-Italia: dove vederla in tv e streaming

La gara tra San Marino e Italia, in programma domani, giovedì 16 novembre, avrà calcio d’inizio alle 18:30. Sarà possibile seguire la gara degli azzurrini in diretta tv e in maniera gratuita su Rai 2, al canale 2 del Digitale Terrestre. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in streaming: basterà scaricare l’applicazione RaiPlay su smartphone o tablet.

Le probabili formazioni

Il ct del San Marino, Matteo Cecchetti potrebbe optare per il 3-5-2 per la sfida contro gli azzurrini. Tra i pali ci sarà Amici, con la difesa affidata a Giocondi, Giambalvo e Sancisi Mattia. Ai lati del centrocampo ci saranno Guidi e Contadini, supportati dai centrali Dolcini, Sancisi Nicolo e Pasolini. In attacco, infine, Zannoni e D’Addario.

San Marino (3-5-2): Amici; Giocondi, Giambalvo, Sancisi M.; Guidi, Dolcini, Sancisi N., Pasolini, Contadini; Zannoni, D’Addario. Ct: Matteo Cecchetti.

Carmine Nunziata, invece, potrebbe schierare la difesa a quattro composta da Zanotti, Pirola, Calafiori e Turicchia davanti all’estremo difensore Desplanches. A centrocampo, il tridente Bove-Prati-N’dour. A supporto del duo offensivo Colombo-Gnonto, ci sarà il trequartista Casadei.

Italia U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Calafiori, Turicchia; Bove, Prati, N’dour; Casadei; Colombo, Gnonto. Ct: Carmine Nunziata.

Il percorso degli azzurrini

Per l’Italia U21, sarà fondamentale riscattarsi dal deludente risultato maturato agli Europei 2021 andati in scena lo scorso giugno. Gli azzurrini, infatti, furono eliminati senza neanche raggiungere la fase a eliminazione diretta a causa della classifica avulsa, mancando anche l’opportunità di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questo cocente flop costò caro all’ex ct Paolo Nicolato.

Ora, sotto la guida del ct Carmine Nunziata, l’obiettivo primario della squadra è garantirsi un posto agli Europei del 2025. Dopo il pari a reti inviolate all’esordio contro la Lettonia, Casadei e compagni hanno conquistato due vittorie consecutive contro la Turchia e la Norvegia. L‘Italia U21 dovrà disputare due incontri nel mese di novembre: dopo la gara di domani contro San Marino, martedì 21 novembre sarà il turno dell’Irlanda U21.

Le gare in programma

Classifica Gruppo A