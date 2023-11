Italia U21, la prima volta di Barbieri: "Il sogno azzurro, la Juve e il mio punto di riferimento"

Prima chiamata nell'Italia U21 per Barbieri, terzino del Pisa di proprietà della Juve. Nunziata scommette sulle sue qualità per il doppio impegno che può valere l'Europeo

14-11-2023 16:28

Prima convocazione nell’Italia Under 21 per Tommaso Barbieri, terzino destro del Pisa ma di proprietà della Juventus che ha come modello Joao Cancelo. Lui, che ha esordito anche in Champions League con i bianconeri e che il ct Nunziata conosce molto bene, potrebbe avere una chance importante in una delle due partite decisive per la qualificazione all’Europeo 2025 contro San Marino e Irlanda.

Italia Under 21, la prima volta di Barbieri e la fiducia di Nunziata

Per Carmine Nunziata il nome di Barbieri non è affatto una novità. Già, perché lo convocò nel 2019 per il Mondiale Under 17 che si disputò in Brasile. Dunque, conosce bene le qualità dell’esterno classe 2002 di Magenta che si sta facendo le ossa in Serie B con la casacca del Pisa, dopo tre stagioni nella Juventus Next Gen. “Per me è un sogno essere qui a rappresentare l’Italia: darò tutto me stesso per aiutare i miei”. Primo impegno giovedì alle 18:30 a Serravalle contro la cenerentola del Gruppo A San Marino, quindi la trasferta a Cork in programma martedì 21 novembre contro la capolista Irlanda.

Barbieri svela la differenza tra Aquilani e il ct Nunziata

Finora nove presenze e un assist per un totale di 510′ in campo con la maglia del Pisa per Barbieri. Non è un titolare inamovibile, ma sta comunque trovando un discreto minutaggio tra i cadetti. Di Alberto Aquilani, suo allenatore nel club toscano, dice che “un ottimo tecnico, che cerca molto il possesso palla. Nunziata, invece, punta molto a sviluppare il gioco sulle punte. Ma il mio compito in campo resta lo stesso”. Per l’azzurro della Nazionale Under 21 farebbe di tutto, anche giocare sul versante sinistro del rettangolo verde. “Magari sbagliando qualche cross (ride, ndr). Sono a disposizione degli allenatori”.

Un terzino in più l’Italia U21: l’idolo e il sogno del 21enne

Ha già debuttato in Champions League, Barbieri. Stagione 2022/23: nel finale di partita entra in campo nella sfida tra Juve e Paris Saint-Germain, un sogno che si realizza. Qualche scampolo di partita in Serie A e il prestito al Pisa, l’occasione per consacrarsi. “Ovviamente alla Juve ci penso, ma più che sul futuro voglio focalizzarmi sul presente. Di sicuro, giocare subito con i grandi mi ha aiutato”. Il suo punto di riferimento? Nessun dubbio. “In questo momento Joao Cancelo, anche se è difficile arrivare ai suoi livelli” confessa.