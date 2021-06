Juventus, Kulusevski positivo al Covid: Euro 2020 a rischio

Dejan Kulusevski come Sergio Busquets: i media scandinavi fanno sapere che l’attaccante della Juventus e della Svezia è stato trovato positivo al Coronavirus, dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato dai giocatori della Nazionale.

Il trequartista bianconero è così costretto a fermarsi a pochi giorni dal via di Euro 2020: il 14 giugno, lunedì prossimo, la Svezia esordirà contro la Spagna, e sicuramente sarà priva del talento juventino. La selezione di Janne Andersson è già orfana di Zlatan Ibrahimovic, infortunato.

Kulusevski non è partito con i compagni ma è restato a Goteborg: al momento non verrà sostituito, la speranza è di riaverlo a disposizione nel breve periodo. Il giocatore, sottoposto ad isolamento fiduciario, sarebbe lievemente sintomatico.

Andersson spera di recuperarlo per la successiva sfida con la Slovacchia il 18 giugno, o con la Polonia il 23: “Triste per noi, ma soprattutto per lo stesso Dejan. Non chiameremo nessuna riserva, ma speriamo che Dejan possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna”.

Questa la nota del medico, Anders Valentin: “Oggi la nazionale maschile si è recata a Göteborg per l’ultima amichevole prima dell’Europeo, Dejan Kulusevski è rimasto a Stoccolma perché positivo al Covid-19. Questa mattina ha informato l’equipe medica che aveva sintomi di raffreddore. Dejan è stato immediatamente testato e il test è risultato positivo. Da allora Dejan è stato tenuto in isolamento dal resto del gruppo e non ha viaggiato con noi a Göteborg”.

OMNISPORT | 08-06-2021 16:41