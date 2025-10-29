Juventus-Udinese, Brambilla nè Tudor nè Spalletti: quanti cambi di formazione ma Thuram va ko

Il centrocampista francese non è stato convocato per un problema al polpaccio, il tecnico rilancia Koopmeiners, idea doppio centravanti con i friulani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sarà diversa da quella di Tudor ma probabilmente non assomiglierà neanche a quella che ha in testa Spalletti. La Juventus che stasera contro l’Udinese schiererà Brambilla, il tecnico della Next Gen chiamato a colmare il vuoto tra un addio e un arrivo, sarà differente da quella passata e da quella futura. L’allenatore che ha riportato a galla l’Under 23 dopo la deludente gestione Montero, punta a proporre una squadra più offensiva, con un modulo a trazione anteriore. Il probabile schieramento sarà un 3-4-1-2 che può trasformarsi in 4-3-1-2 in corso d’opera ma ha già dovuto stravolgere in parte i suoi piani per un forfait dell’ultim’ora.

Thuram ko per un problema al polpaccio

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese e non sarà a disposizione – oltre ai soliti Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio – anche Thuram. Il francese ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro riportato in allenamento. Adesso resta da capire se potrà essere a disposizione della Juventus per il match di sabato contro la Cremonese. Al suo posto Brambilla rilancerà Koopmeiners dal 1′ come mezzala.

Le scelte di Brambilla

Il tecnico ad interim intende proporre la formula col doppio centravanti, con Yildiz trequartista alle spalle della coppia David–Vlahovic. In porta confemato Di Gregorio, insieme al terzetto difensivo composto da Gatti, Kalulu e Kelly. Sugli esterni dovrebbero agire McKennie e Cambiaso, in vantaggio su Joao Mario; al centro, assieme all’ex Atalanta, ci sarà Locatelli.

La probabile formazione

Questa la probabile formazione bianconera. JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz; David, Vlahovic. All. Brambilla

Ecco invece come giocherà l’Udinese. Runjaic punta sul canonico 3-5-2. Okoye va verso la terza presenza consecutiva tra i pali della porta dell’Udinese. Difesa a 3 con Goglichidze, Kabasele e Solet. Sugli esterni Zanoli a destra e Zemura a sinistra. Al centro, Karlstrom in regia e Atta insieme ad Piotrowski. Davanti Zaniolo agirà alle spalle di Davis.