Spagna-Inghilterra: Kane ancora a secco, sei finali perse e zero titoli: storia di un campione maledetto

La stagione di Kane termina ancora una volta con zero titoli e lo stesso finale con le lacrime: una maledizione iniziata nel 2014 in Carabao Cup

“Bisogna per forza maledire, là dove non si può amare?” diceva Nietzsche. Chiedete pure a Kane, che sembra baciato da un Dio (del calcio) che gli mette davanti sempre lo stesso finale. Più di 300 gol in carriera, una bacheca piena di trofei individuali, ma ancora zero soddisfazioni con i club e la Nazionale. Certo, giocare nel Tottenham, una societa storicamente perdente, non lo ha aiutato. Ma anche al Bayern Monaco i titoli di coda sono stati gli stessi, con i bavaresi che hanno abdicato dopo 11 anni in Bundesliga, con il Meisterschale destinato a Leverkusen.

Kane, niente Europeo: il solito finale

“Gol e lacrime”, potrebbe essere il titolo della sua vita. Kane all’Europeo ci ha messo la sua firma, tra alti e bassi. Il suo contributo non è mancato, nonostante “non fosse in una grande condizione”, come svelato da Southgate che lo ha sostituito dopo un’ora di gioco nella finale contro la Spagna, preferendo Watkins, l’eroe della semifinale. Il suo palmares recita però “zero tituli” come direbbe Mourinho e a quasi 31 anni è una condizioni mentale non facile da sopportare. E pensare che è tutto partito da una Coppa di Lega persa ben dieci anni fa.

Le sei finali perse da Kane

La maledizione di Kane è iniziata nel 2014, quando dopo un campionato da sorpresa della Premier League, ha perso la finale di Coppa di Lega contro il Chelsea. La sua prima serata da incubo. L’occasione più grande per consacrarsi è arrivata nel 2018-2019, con gli Spurs che hanno raggiunto la finale di Champions League contro i rivali del Liverpool. La differenza tecnica tra le due squadre era però evidente e a festeggiare al termine dei novanta minuti ci hanno pensato Salah e compagni.

Kane ci ha riprovato nel 2020-2021, ancora una volta in Carabao Cup, ma si è dovuto arrendere alla corazzata di Guardiola. Il poker di ko è arrivato poi contro l’Italia nell’Europeo del 2021. Niente “It’s coming home”. Sempre le stesse lacrime. Con il passaggio al Bayern Monaco si pensava si potesse spezzare il sigillo, ma non è stato così. La sua avventura è iniziata subito male con la Supercoppa di Germania persa in finale contro il Lipsia per 3-0, con tripletta di Olmo. E la “coppa in faccia” delle scorse ore è stato l’ultimo tassello delle “disgrazie”.

