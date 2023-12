La classifica senza errori arbitrali, sedicesima giornata: sviste in serie, falsato altro match

Sviste in serie anche nella sedicesima giornata di Serie A, alcune determinanti ai fini del risultato finale, altre no. Polemiche a non finire, dunque, e ancora una volta – come nei precedenti weekend – c’è da registrare la presenza di un match condizionato dagli errori dei fischietti e dei loro omologi in sala VAR. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla sedicesima di campionato.

Errori arbitrali, altra partita falsata

La sfida falsata del turno è Genoa-Juventus. Mancano infatti un calcio di rigore in favore dei bianconeri, pochi minuti dopo la rete dell’1-1 firmata da Gudmundsson, e un rosso al genoano Malinovskyi a partita quasi conclusa. Grave, in particolare, la svista del sempre più confuso Massa (lo stesso del disastroso Napoli-Inter di due settimane prima) sul tocco di mano di Bani in area. Vero è che il pallone tocca prima la gamba del difensore rossoblu, che però ha il braccio largo in area e che soprattutto, come spiegato dal talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, sembra muovere l’arto in direzione del pallone.

Serie A, le altre sfide del 16mo turno

Errori anche in altre partite della sedicesima giornata, ma non determinanti. È il caso, ad esempio, del gol annullato da Marcenaro in Napoli-Cagliari, quello del possibile 3-1 di Politano, per un precedente fuorigioco non attivo di Osimhen. Oppure del rigore non concesso al Monza da Aureliano contro il Milan per un contatto Tomori-Maric: gara comunque vinta largamente dai rossoneri. Manca un rosso per il bolognese Beukema contro la Roma (arbitro Guida): la squadra di Motta avrebbe però vinto ugualmente. Per il resto, corretto l’annullamento di tre gol – tutti per fuorigioco – da parte di Marinelli in Torino-Empoli, buona pure la direzione di Maresca in Lazio-Inter.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 41 INTER – 41 JUVENTUS 37 JUVENTUS +3 34 MILAN 32 BOLOGNA -4 32 BOLOGNA 28 MILAN +2 30 NAPOLI 27 NAPOLI -2 29 FIORENTINA 27 TORINO -4 27 ATALANTA 26 FIORENTINA – 27 ROMA 25 ATALANTA – 26 TORINO 23 LAZIO -2 23 MONZA 21 ROMA +2 23 LAZIO 21 LECCE -1 21 LECCE 20 MONZA – 21 FROSINONE 19 FROSINONE +1 18 GENOA 16 SASSUOLO – 16 SASSUOLO 16 CAGLIARI -2 15 CAGLIARI 13 EMPOLI -2 14 UDINESE 13 GENOA +3 13 EMPOLI 12 UDINESE +1 12 VERONA 11 VERONA – 11 SALERNITANA 8 SALERNITANA +3 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

