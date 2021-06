La gaffe di Chiellini è virale, ironia e indignazione sui social

Figuraccia sul Black Lives Matter, atto secondo. Dopo l’imbarazzante scena di mezza Italia in ginocchio e mezza in piedi vista prima della gara col Galles domenica scorsa, la vicenda della solidarietà da dare o meno col gesto di inginocchiarsi prima delle partite ha tenuto banco per tutta la settimana. Fino all’ultimo momento gli azzurri sono stati incerti sul da farsi prima di Italia-Austria e alla fine la decisione partorita è stata quella di adeguarsi alla scelta del rivale. Si sarebbero inginocchiati se l’avessero fatto gli austriaci, non l’hanno fatto perchè gli avversari sono rimasti in piedi.

Chiellini confonde razzismo con Nazismo

Già questo sembra un atteggiamento poco comprensibile ma è stata la clamorosa gaffe di Chiellini a scatenare i tifosi sui social. Il difensore della Juve prima della partita ha detto ai microfoni della Rai testualmente: “Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il nazismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.

I tifosi condannano Chiellini sul web

Qualcuno ha voluto risentire il video, che girava sul web, per paura di aver capito male: ha detto davvero razzismo? Fioccano commenti impietosi: “Meno male che alla fine non si sono inginocchiati. Inutile farlo se non si conosce nemmeno il motivo” o anche: “Caliamo un velo pietoso? Non basta, ci vuole una coperta bella spessa e rimboccata” oppure: “Poveri noi…combattere il nazismo…loro pensano di inginoccharsi per combattere il nazismo???? Meglio che pensino a giocare a calcio che se non ci fosse sarebbero a raccogliere i pomodori“.

C’è chi scrive: “2 giorni a decidere cosa fare e hanno partorito questa meraviglia” o anche: “Non sa neanche perché ci si inginocchia…..pecorone..” oppure: “Chiellini Capitano e Partigiano!” e ancora: “Chiellini: “Combatteremo il nazismo in un altro modo”. Partendo da un libro di storia tanto per iniziare” e infine: “Chiellini ha deciso, combatterà il Nazismo, poi l’alcolismo, poi gli Alieni, ed infine tornerà a scuola! Per favore, non intervistiamo più i calciatori lasciamoli giocare ed è già troppo”.

L’ironia dei fan massacra Chiellini

Tantissimi i commenti sarcastici, considerando che Chiellini è anche laureato: “Si è laureato alla Suarez University?” oppure. “Intendeva il Nasismo, lui sente molto questo tipo di discriminazione” e ancora: “Dai su!!! È l’unico argomento a piacere che ha studiato!” e poi: “Ha detto il Sarrismo” e ancora: “Avvistato Chiellini al Pride con una bandiera arcobaleno: “La guerra in Iraq deve finire”.” e infine: “Chiellini : “Decideremo tutti insieme se votare monarchia o Repubblica”

SPORTEVAI | 27-06-2021 09:41