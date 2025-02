Milan-Feyenoord, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Obiettivo ribaltone per il Milan di Sergio Conceicao dopo l'1-0 subito all'andata per effetto del gol di Paixao: l'arbitro e le possibili scelte del tecnico portoghese.

Ultimi novanta minuti per tentate di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League 2024/25. Il Milan riparte dalla sconfitta subita nella gara d’andata contro il Feyenoord, al De Kuip di Rotterdam, per effetto della rete di Paixao. Sotto i riflettori di San Siro, la squadra di Sergio Conceicao avrà l’ultima chance per rimontare il risultato e proseguire il cammino nella competizione europea.

Playoff Champions, Milan-Feyenoord: quando si gioca

Il Milan arriva all’impegno di Champions League contro il Feyenoord forte della vittoria in campionato contro il Verona. Oggi, martedì 18 febbraio, allo Stadio San Siro, i rossoneri dovranno vincere con due gol di scarto per poter staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione europea. Un successo con un gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

A che ora e dove vedere Milan-Feyenoord

La sfida tra Milan e Feyenoord andrà in scena oggi, martedì 18 febbraio, davanti al proprio pubblico, con calcio d’inizio fissato alle 18:45. L’incontro, valido per la gara di ritorno dei playoff di Champions League 2024/25, sarà visibile esclusivamente sui canalil Sky, con esattezza su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e NOW, previo abbonamento.

Di seguito, tutte le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Le probabili formazioni

Per la sfida contro il Feyenoord, Sergio Conceicao ritrova Musah, che rientra dalla squalifica e potrebbe prender parte al tridente alle spalle dell’ex di turno Gimenez insieme a Joao Felix e Leao. Pulisic non è al cento per cento e partirà dalla panchina. Nel ballottaggio tra Tomori e Thiaw è l’ex Chelsea ad essere favorito per far coppia al centro della difesa con Pavlovic. A completare il pacchetto arretrato ci saranno Walker e Theo Hernandez. Sguardo a centrocampo, il duo Reijnders-Fofana. Ieri, ancora assente in allenamento Loftus-Cheek.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao. All. Bosschaart.

L’arbitro

A dirigere il match tra Milan e Feyenoord sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il quarto ufficiale sarà Wojciech Myc. Al VAR ci sarà Tomasz Kwiatkowski e il tedesco Christian Dingert.