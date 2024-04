Milan-Roma, putiferio su Lazza per il coro sui napoletani: il rapper chiarisce su Instagram

Il rapper beccato a intonare uno sfottò durante il match di Europa League a San Siro: è polemica. La story su Instagram e l'ammissione: "Sì, mi brucia ancora per il risultato".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non è stata una bella serata per Lazza. Il rapper, accolto da un’ovazione al suo arrivo a San Siro, non si è lasciato sfuggire l’occasione di assistere dal vivo a una partita importante del suo Milan, l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Ma la soddisfazione è svanita al termine della partita: i rossoneri hanno perso contro i giallorossi e lui s’è ritrovato nella bufera. Qualcuno, infatti, lo ha pizzicato in tv mentre intonava un coro poco carino e ha postato il video sui social.

Milan-Roma, Lazza intona coro sui napoletani

Lazza, in particolare, è stato “beccato” dalla regìa durante una pausa di gioco, che i tifosi rossoneri hanno interpretato come una perdita di tempo da parte dei calciatori della Roma. E Lazza, milanista doc, s’è unito al coro: “Napoletani, voi siete napoletani”, il suo labiale perfettamente in sincro con l’audio della curva. Un’offesa, un insulto, o comunque uno sfottò. Che ha provocato ondate di sdegno, dopo che ‘Museo di Emozioni Napoli’, pagina di tifosi partenopei, ha diffuso il video su X.

Tutti contro Lazza: tifosi del Napoli e…della Roma

Ci sono rimasti male i tifosi del Napoli, anzitutto: perché bollare come napoletani i calciatori della Roma? E soprattutto: che razza di offesa o sfottò sarebbe, “dare del napoletano” a qualcuno? Anche qualche tifoso della Roma, però, ha espresso il proprio disappunto sui social: come s’è permesso Lazza di accomunare i calciatori della “Maggica” ai napoletani? Insomma, in breve la clip del rapper è diventata virale ed è finita in pasto agli haters più disparati.

Il precedente: siparietto dopo Napoli-Milan di Champions

Lo stesso artista un annetto fa si rese protagonista di un siparietto curioso in occasione di un concerto a Napoli, quando ironizzò sull’eliminazione dalla Champions degli Azzurri allora guidati da Spalletti, proprio contro il suo Milan: dal pubblico si levarono “buuu” e cori da stadio. Lazza che ha inteso precisare di non aver nulla contro il Napoli e i suoi tifosi, derubricando il tutto a un semplice e innocuo sfottò da stadio. Questa la sua story su Instagram.

Fonte: Instagram

Le scuse: la story Instagram del rapper per chiarire

Nel dettaglio, Lazza ha scritto: “Cari cercatori del male, che sono un appassionato di calcio e che sono un tifoso del Milan non è un segreto, ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdita di tempo per lo più senza nessuna parola offensiva c’è un abisso. Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese. E chi pensa il contrario mi sa ha il cervello un po’ troppo confuso”.

Europa League, l’ammissione di Lazza: “Sì, il ko brucia”

E ancora: “I napoletani sanno bene la stima e l’affetto che provo per loro e tra noi c’è sempre stato un rapporto di ironia calcistica sano per il semplice fatto che come me amano la squadra della propria città. Detto questo io faccio musica non dimentichiamolo mai. Concludo rispondendo a tutti i miei amici napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il culo per il risultato…ebbene sì sto ancora rosicando hahaha vi voglio bene”.